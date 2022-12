A Loano prosegue “Libri sotto l’albero”, letture e laboratori per bambini

A Loano prosegue “Libri sotto l’albero”, la rassegna cultural-letteraria di letture e laboratori per i bimbi e le loro famiglie promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione l’Aps #cosavuoichetilegga, il Mondadori Bookstore di Loano, Pro Loco Loano APS, Cai Loano e l’Associazione Dopodomani Onlus.

Domenica 18 dicembre presso la sala consiliare di Palazzo Doria a Loano si terrà il terzo appuntamento di “Bibliobimbi”, ciclo di letture e laboratori per bambini, bambine e loro famiglie. Alle 16.30 nonna Piera Alba Merlo leggerà per tutti i bambini e le bambine le fiabe e le leggende che colorano il Natale e la sua attesa. Un pomeriggio allegro in compagnia di tradizioni che non tramontano mai narrate dalla voce sapiente di nonna Piera e tante sorprese.

L’incontro è a cura dell’Aps #cosavuoichetilegga ed è rivolto ai bambini dai 5 anni in su. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare contattando il numero +39.347.503.1329.