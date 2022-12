Raduni di auto e moto, marching band,libri, mercatini, pattinaggio: ecco gli eventi di Loano Christmas

Loano – Proseguono a ritmo serrato gli appuntamenti di “Loano Christmas”, la rassegna di eventi promossa da Comitato Loanese, Centro Culturale Polivalente e Vecchia Loano in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio per offrire a loanesi ed ospiti di tutte le età occasioni di divertimento e gioia per tutti i gusti.

Il 17 e 18 dicembre quattro momenti dedicati ai motori a due e quattro ruote. Il 17 dicembre alle 10 sulla passeggiata a mare raduno delle Fiat 500 a cura del Club 500 di Garlenda; alle 14 in piazza Rocca raduno di Vespa in collaborazione con il Vespa Club di Pietra Ligure. Il giorno dopo, il 18 dicembre, Loano farà da sfondo al motoraduno organizzato in collaborazione con il MotoClub Domina: il ritrovo è alle 10 in piazza Rocca, dove verrà allestito il gazebo del club (presso il quale i bambini potranno rifornirsi di caramelle) e alcune delle moto dei soci daranno bella mostra di sé; seguirà giro della città, rigorosamente in “tenuta” da Babbo Natale. Nella stessa giornata si terrà il raduno di auto sportive promosso in collaborazione con la Caffetteria Gavioli di via Aurelia 173. I partecipanti si ritroveranno alle 8 in via Manzoni, effettueranno in giro per le strade della città e poi raggiungeranno Marina di Loano (iscrizioni al numero 349.7379445).

Il 17 e 18 dicembre dalle 16 la Sbanday Street Band, la marching-band dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata, attraverserà le vie e le piazze cittadine “distribuendo” tanta musica e buonumore.

Domenica 18 dicembre al PalaGarassini di Loano va in scena “Pinocchio”, spettacolo-saggio di fine anno dell’Asd Arteginnastica.

Sabato 17 e domenica 18 dicembre torna anche il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà che quest’anno torna con una configurazione più ampia e completamente rinnovata. Illuminate dalle magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette e che quest’anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini (sempre a partire dalle 16). Il 17 dicembre pomeriggio di baby-dance; il 18 dicembre sono in programma i laboratori artigiani a cura dei maestri dell’associazione Artigianalmente e lo spettacolo con gli sbandieratori ed i musici di Borgo San Martino di Saluzzo. Il mercatino sarà aperto di nuovo da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio 2023 (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19).

Fino all’8 gennaio 2023 in piazza Italia sarà allestita una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l’ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La splendida atmosfera, la vicinanza all’albero di Natale, al mercatino regaleranno a tutti l’emozione di vivere in una favola. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.