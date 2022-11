“A Levante con la Luna”, la nuova rassegna di Lunaria che omaggia Nervi, dal 26 novembre al 18 dicembre percorsi spettacolari

“A Levante con la Luna”, la nuova rassegna di Lunaria che omaggia Nervi. Un nuovo progetto che rinsalda il legame tra Lunaria Teatro e Nervi, gettando un ponte verso la prossima edizione di Lunaria a Levante: è questo lo spirito con cui nasce “A Levante con la Luna”, rassegna inedita che Lunaria Teatro organizza dal 26 novembre al 18 dicembre in location di grande suggestione come il Castello e i Parchi di Nervi, la Galleria d’Arte Moderna e la collina di Sant’Ilario arricchendo, come da tradizione, il programma principale con altri appuntamenti dedicati ai bambini e agli studenti delle scuole superiori.

«Con “A Levante con la Luna” vogliamo omaggiare una parte di città a noi particolarmente cara attraverso le parole di scrittori, attori e drammaturghi che, a loro volta, hanno amato Nervi e il Levante di Genova», spiegano la regista Daniela Ardini e lo scenografo Giorgio Panni, direttori artistici di Lunaria Teatro. «Da Eleonora Duse a Marina Cvetaeva, fino allo stesso Andrea Camilleri, autore centrale nella nostra produzione che, non a caso, scelse Boccadasse quale residenza della Livia amata dal commissario Montalbano: a loro sono dedicati i reading che rappresenteremo al Castello di Nervi, in attesa di tornare, non appena possibile, anche al Teatro Emiliani, da sempre il palcoscenico di riferimento per l’altra nostra storica rassegna, Lunaria a Levante».

La prima data da segnare è quella di sabato 26 novembre alle ore 16 al Castello di Nervi con il reading “Per Marina Cvetaeva”, poetessa russa del primo Novecento che a Nervi trascorse solo pochi mesi, tuttavia sufficienti ad innamorarsi del suo mare e della sua luce. Il legame di Cvetaeva con Nervi rivivrà attraverso le parole delle sue stesse poesie, declamate in lingua originale dagli studenti del liceo linguistico internazionale Grazia Deledda, e dalla lettura affidata all’attrice Raffaella Azim di “Non seppellitemi viva”, opera che il grande drammaturgo e poeta Vico Faggi le dedicò traendo il titolo da uno dei suoi versi più noti.

Il giorno dopo, domenica 27 novembre, sarà d’obbligo un paio di scarpe comode per affrontare la camminata “Dagli olivi al mare”, un percorso da Sant’Ilario a San Rocco sotto la guida di Marcella Rossi Patrone e intrecciato alle voci di poeti e scrittori che hanno amato e frequentato questi luoghi – da Guido Gozzano a Giosuè Carducci, da Remigio Zena ed Eugenio Montale – ai quali presteranno volto e voce gli attori di Lunaria. Il ritrovo è alla chiesa di Sant’Ilario alle ore 14,30; in caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a sabato 17 dicembre.

Domenica 4 dicembre, nuovamente al Castello alle 16, “Per Eleonora Duse” sarà al leggìo Carola Stagnaro su un testo di Ghigo De Chiara che, in poche pagine, riesce a condensare gli episodi più importanti nella vita di una delle maggiori attrici a livello mondiale del proprio tempo, capace di portare nella recitazione la modernità e tutta sé stessa.

La frequentazione nerviese della “Divina” ebbe inizio grazie alle tournée teatrali e si fece ancora più assidua con la partecipazione, insieme a Gabriele D’Annunzio, al salotto letterario della marchesa Laura Gropallo. La Duse scelse Nervi anche per la convalescenza dalla polmonite che la colpì una prima volta nel 1907 e che, nel 1924, l’avrebbe poi portata alla morte. Al reading di Carola Stagnaro seguirà un incontro con la professoressa Graziella Corsinovi dedicato proprio all’incontro fatale tra il giovane d’Annunzio e la grande attrice che sarebbe poi stata interprete dei suoi successi teatrali “La Gioconda”, “Francesca da Rimini” e “La città morta”.

Sabato 10 dicembre, ancora al Castello di Nervi e sempre alle ore 16, Pietro Montandon leggerà “Un racconto di mare: Tridicino”, uscito dalla penna del grande Andrea Camilleri e consistente in un viaggio in barca nel mare di Sicilia tra alghe, correnti, polpi giganti, veloci paranze, dragunare e conchiglie che “sonano” la musica del vento. Ma soprattutto, un viaggio sulle onde e nelle profondità del mare camilleriano, un racconto di ispirazione mitologica denso di emozioni, di spunti ora ironici, ora malinconici, e di rimandi ad un mondo ormai quasi scomparso, che però ancora vive nella tradizione del “Cunto”.

A questi appuntamenti, tutti gratuiti, si aggiungono il percorso spettacolare dedicato a Il Gattopardo, che Lunaria metterà in scena per gli studenti delle scuole superiori nelle mattinate di giovedì 1 e venerdì 2 dicembre, e lo spettacolo di marionette di Mauro Pagan “I tre porcellini”, sabato 3, entrambi alla Galleria d’Arte Moderna in via Capolungo. E sempre ai più piccoli è dedicato, infine, “L’albero delle favole” di domenica 18 dicembre, quando Paolo Drago rivisiterà due grandi classici – “Il leone e il topolino” di Esopo e “La volpe, il lupo e la luna nel pozzo” di La Fontaine – avendo come originale quinta, appunto, un bellissimo albero cavo all’interno dei Parchi di Nervi. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestrina della Pro Loco di Nervi.

Terminata “A Levante con la Luna”, il testimone passerà a “Lunaria a Levante”, tradizionale rassegna invernale a cura dell’omonima compagnia diretta da Daniela Ardini e Giorgio Panni: l’appuntamento è da gennaio a maggio 2023, con gli spettacoli per ragazzi ancora alla Gam di Nervi e quelli principali, invece, nuovamente ospitati dall’Auditorium Montale del Carlo Felice, stante la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione agli Emiliani.

La rassegna “A Levante con la Luna” è realizzata con il contributo a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aeree periferiche della città di Genova nell’ambito dell’Accordo di Programma MIC – Comune capoluogo della città metropolitana di Genova.

Si ringraziano Galleria d’Arte Moderna, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e Pro Loco di Nervi

Programma

CASTELLO DI NERVI, passeggiata Anita Garibaldi 22

Sabato 26 novembre ore 16

PER MARINA CVETAEVA

Non seppellitemi via

di Vico Faggi

con Raffaella Azim

ingresso gratuito

Omaggio degli studenti del liceo linguistico internazionale Grazia Deledda alla grande poetessa russa, di cui leggeranno alcune delle poesie più belle in lingua originale, e reading di Vico Faggi interpretato da Raffaella Azim

SANT’ILARIO

Domenica 27 novembre ore 14:30

DAGLI OLIVI AL MARE, DA SANT’ILARIO A SAN ROCCO

Percorso

guida e racconta Marcella Rossi Petrone

con gli attori di Lunaria Teatro

partecipazione gratuita

Uno sguardo a volo d’uccello sopra Nervi e il Levante genovese con la guida di una storica e le parole di alcuni grandi poeti che hanno amato e cantato questi luoghi. Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Ilario, in caso di maltempo l’evento è rimandato a sabato 17 dicembre

CASTELLO DI NERVI, passeggiata Anita Garibaldi 22

Domenica 4 dicembre ore 16

PER ELEONORA DUSE

con Carola Stagnaro

incontro a seguire con Graziella Corsinovi

ingresso libero

Omaggio alla “Divina Attrice” assidua frequentatrice, assieme al “Vate” Gabriele D’Annunzio, del salotto letterario di Laura Gropallo. Lettura di alcuni brani dal testo di Ghigo de Chiara “Eleonora, ultima notte a Pittsburgh”

CASTELLO DI NERVI, passeggiata Anita Garibaldi 22

Sabato 10 dicembre ore 16

UN RACCONTO DI MARE: TRIDICINO

di Andrea Camilleri

con Pietro Montandon

introduce Daniela Ardini

ingresso libero

Un racconto di mare col linguaggio evocativo di Camilleri, come regalo di Natale al pubblico di Lunaria

Per i bambini

GAM – GALLERIA D’ARTE MODERNA, Via Capolungo 3

Sabato 3 dicembre, doppia replica ore 15 e ore 16

I TRE PORCELLINI

spettacolo di marionette

di Mauro Pagan

biglietto unico 7 euro

Chi la fa l’aspetti, Lupo, questo è il motto d’ogni pupo!

PARCHI DI NERVI

Domenica 18 dicembre ore 15

L’ALBERO DELLE FAVOLE

con Paolo Drago

ingresso libero

Un albero cavo trasformato, per l’occasione, nella quinta scenica di due grandi classici rivisitati: “Il leone e il topolino” di Esopo e “La volpe, il lupo e la luna nel pozzo” di La Fontaine. Ritrovo davanti al bar Kristal vicino alla Galleria d’Arte Modena, in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestrina della Pro Loco di Nervi

Per le scuole

GAM – GALLERIA D’ARTE MODERNA

Giovedì 1 e venerdì 2 dicembre, doppia replica ore 11:15 e ore 12:20

IL GATTOPARDO

di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

con Vittorio Ristagno, Alberto Carpanini, Rita Castaldo, Paolo Drago, Alessio Zirulìa

biglietto 8 euro

Reading in forma di percorso spettacolare dei passaggi più significativi del grande romanzo

Informazioni e prenotazioni

Tutti gli eventi al Castello e ai Parchi di Nervi e a Sant’Ilario sono gratuiti. Lo spettacolo per bambini alla GAM prevede un biglietto unico del costo di 7 euro, comprensivo dell’ingresso al museo, mentre quello per le scuole un biglietto di 8 euro.