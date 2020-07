A Le Terrazze della Spezia appuntamenti dedicati al Drive-In

Cinema Drive-In “Summer 2020“ alle Terrazze della Spezia dal 16 luglio al 15 agosto 2020. Il calendario dei film in programma.

La tipica formula americana del Drive-In in voga negli anni 50, torna ad essere popolare e attuale. In un periodo di distanziamento sociale e nel rispetto dei decreti sull’assembramento, il Drive-In è uno dei modi più sicuri per tornare al cinema, godendosi lo spettacolo dalla propria auto. Il Centro Commerciale Le Terrazze ha in programma 15 serate gratuite e sarà il campione d’incassi A Star Is Born ad inaugurare giovedì 16 luglio la rassegna cinematografica. La location dedicata al Drive In è il parcheggio all’aperto, piano 2. I 15 appuntamenti estivi impegneranno tutti i giovedì, venerdì e sabato fino al 15 agosto, offrendo gratuitamente ai visitatori una selezione di film cult per rivivere l’emozione su grande schermo.

La serata inaugurale, che si terrà giovedì 16 luglio, si aprirà alle ore 20.45 con la suggestiva sfilata di auto d’epoca in collaborazione con l’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.).

Prima dell’inizio dei film, previsto alle 21.00, sul maxischermo verranno proiettati alcuni video che il Comune della Spezia e di Portovenere hanno realizzato per promuovere le bellezze del Golfo dei Poeti.

Diversi generi cinematografici (comedy, action e family) con titoli scelti tra le pellicole più amate da famiglie, giovani, adulti e bambini. La proiezione inizierà alle ore 21.00 ma, già dalle ore 19.00, i visitatori potranno assicurarsi il loro posto per vedere lo spettacolo parcheggiando la propria auto nell’area dedicata nel parking all’aperto e, collegandosi alla web app Cinema Drive-In, potranno ordinare e gustarsi la cena con il servizio delivery dei diversi store della food court del centro. Grazie al sistema click and pay, gli spettatori riceveranno l’ordine gratuitamente e direttamente alla propria auto in tipico stile Drive-In americano.

“Il Centro Commerciale Le Terrazze è da sempre attento ai bisogni del proprio territorio e ha sempre voluto aiutare e sostenere la comunità locale anche con iniziative di intrattenimento gratuite ed esperienze culturali volte alla promozione delle bellezze naturali del territorio. In un periodo così delicato è per noi fondamentale offrire momenti di svago ai cittadini e ai turisti in totale sicurezza” commenta Angela Berto, Direttore de Le Terrazze

“Dopo aver trasformato nel 2017 il garage di Piazza Europa in un teatro, l’occasione di un Drive-In gratuito alla Spezia non poteva andare perduta.” – commenta così Paolo Asti Assessore del comune della Spezia con delega al turismo e alla promozione della città – “La partecipazione del Comune sarà attraverso il rilascio del patrocinio all’iniziativa del Centro Commerciale le Terrazze.

Voglio ringraziare la neo direttrice Angela Berto per aver pensato di unire, nella serata inaugurale, alla magia delle immagini di un film campione d’incassi come E’ nata una stella (A Star Is Born), quelle del Golfo dei Poeti che rappresentano un intero firmamento unico al mondo.” – conclude l’assessore Asti.

“E’ con piacere che abbiamo aderito all’iniziativa del Centro Commerciale Le Terrazze, nel solco della collaborazione che da ormai diversi anni si è instaurata fra la struttura e il nostro ente. La possibilità di mostrare le bellezze del nostro territorio prima di ogni film ci darà l’opportunità di aumentare la visibilità dei luoghi magici del nostro golfo.” commenta Matteo Cozzani, Sindaco del Comune di Portovenere

Questo evento conferma il continuo impegno dello shopping center per garantire i piu’ elevati standard di sicurezza e igiene per i visitatori, i tenants e i dipendenti. Infatti, grazie alle misure di sicurezza adottate in questi mesi, quali il rafforzamento delle squadre di pulizia, la disinfezione frequente di tutte le superfici, la climatizzazione del centro che avviene sostituendo completamente, ogni venti minuti, l’aria interna del centro commerciale con l’aria esterna e la sanificazione dei corrimani delle scale mobili, le Terrazze ha ottenuto la certificazione SGS (Hygiene Monitored and Disinfection Assessment Mark).

CALENDARIO FILM:

Giovedì 16 luglio A STAR IS BORN

Venerdì 17 luglio PRETTY WOMAN

Sabato 18 luglio LA TRUFFA DEL SECOLO

Giovedì 23 luglio ARMAGEDDON

Venerdì 24 luglio THE MULE

Sabato 25 luglio FROZEN

Giovedì 30 luglio IL DIAVOLO VESTE PRADA

Venerdì 31 luglio JOKER

Sabato 1 agosto ALICE IN WONDERLAND

Giovedì 6 agosto INDEPENDENCE DAY

Venerdì 7 agosto IL MARCHESE DEL GRILLO (omaggio ad Alberto Sordi)

Sabato 8 agosto RIO

Giovedì 13 agosto BOULEVARD

Venerdì 14 agosto LOVE IS IN THE AIR

Sabato 15 agosto UN’ESTATE IN PROVENZA

LE TERRAZZE è un centro commerciale situato alla Spezia in via Fontevivo. Con una GLA (Superficie Lorda Affittabile) complessiva pari a 38.600 mq, è il maggiore centro commerciale della provincia. Vanta un’offerta completa ed equilibrata in una struttura moderna ed ecosostenibile, con 103 unità retail a pieno regime di cui oltre 80 negozi, 16 ristoranti e bar, 1 ipermercato, 1 palestra con piscina, 1 sala giochi. Aperto da Marzo 2012 il centro è attualmente gestito da Sonae Sierra, società internazionale specializzata nello sviluppo e nella gestione di centri commerciali.