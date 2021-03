A Katarina II e Imxtinente la Settimana d’ Altura di Genova

GENOVA. 30 MARZ. Una flotta composta da più di trenta barche d’ Altura ha dato vita ad una appassionante edizione della Settimana Internazionale della Vela. Sono state disputate ben 5 prove al largo di Genova in questa nuova edizione della Settimana velica svoltasi quest’anno nel lutto per il compianto Paolo Scerni, campione della vela, plurivincitore di regate, protagonista assoluto del mondo della nautica, tragicamente scomparso nei giorni scorsi.

Le regate organizzate dallo YC Italiano hanno dimostrato che si può fare vela a grandi livelli anche in questo periodo, pur rispettando le normative Covid. Lo Swan 42 “Katarina II” di Aivar Tuulberg, con il forte equipaggio estone in rodaggio per il mondiale Orc di Tallinn (in programma la prossima estate) e ben guidato da Lorenzo Bodini, ha vinto nel gruppo Uno davanti a “Voloira IV” di Francesco Zucchi e l’ olandese “Tengher” di Alberto Magnani.

Nel secondo raggruppamento Orc (C e D) vittoria invece per “Tekno” di Piero Arduino davanti a “Low Noise II” di Valerio Dabove. Al terzo posto “Freelance” di Federico Bianchi della Lega Navale di Chiavari.

In Irc infine si è imposto “Imxtinente” di Adelio Frixione che ha preceduto “Just a Joke” di Dino Tosi ed “Arly” di Salvatore Sarpero.

La Genova Sailing Week- Memorial Paolo Scerni è stata organizzata dallo Yacht Club Italiano, in collaborazione con la FIV (Federazione Italiana Vela), il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova con il supporto dei partner tecnici SLAM, Banca Patrimoni Sella & C, Sella Leasing, Veneziani Yachting, Gruppo Boero, North Sails Sailmaking e B&G.

Queste le classifiche della Settimana della Vela d’ Altura di Genova.

Classifica IRC( A-B): 1) “Imxtinente” (Frixione Adelio, YC Italiano), 4; 2) “Just a Joke” (Tosi Dino, lega Navale Genova Sestri Ponente), 7; 3)

“Arly” (Sarpero Salvatore), 12; 4) “Starring” (Tubino Pietro, Circolo Nautico mga), 15.

Classifica ORC (A-B): 1) “Katarina II” (Tuulberg Aivar, Estonia), 6; 2) “Voloira IV” (Zucchi Francesco, YC Italiano), 8 ; 3) “Tengher” (Magnani Alberto, id), 11; 4) “Aurora” (Bonomo Paolo, YC Sanremo), 12; 5) “Chestress III” (Ghislanzoni Giancarlo, YC Italiano), 17.

Classifica ORC (C-D): 1) “Low Noise II” (Dabove Valerio, Circolo della Vela Erix), 5; 2) “tekno” (Arduino Piero, Lega Navale Genova), 6; 3) “Free Lance” (Bianchi Federico, Lega Navle di Chiavari), 14; 4) “Fremito d´Arja” (De Gaspari Marcello, Lega Navale Genova Centro), 17,5; 5) “Sangria” (Tadeo Carlo, Forza e Coraggio), 19.

PAOLO ALMANZI