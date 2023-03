A Genova “La voce del mezzosoprano”, il 26 marzo alle 16 nella Sala Royale del Grand Hotel Savoia con Elena Belfiore e Massimo De Stefano.

Associazione Musicamica presenta “La voce del mezzosoprano – …di tanti palpiti” nell’ambito della rassegna musicale “Viaggio tra le note”, i concerti del Grand Hotel Savoia.

Protagonisti dell’evento saranno il mezzosoprano Elena Belfiore e il pianista Massimo De Stefano che si esibiranno sulle musiche di Händel, Mozart, Rossini, Bizet, Gounod. Prima e dopo il concerto e durante l’intervallo è possibile degustare un aperitivo al Bar Royale.

Maggiori info:

Ingresso a offerta libera a favore dell’Associazione Musicamica

Prenotazione obbligatoria al 339/6531632

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino

http://www.giovannasavino.it

Grand Hotel Savoia Via Arsenale di Terra 5, 16126 Genova info@grandhotelsavoia.it

http://www.grandhotelsavoiagenova.it

Il programma completo del concerto:

– Nobles Seigneurs, salut! Les Huguenots, G. Meyerbeer

– Cara Sposa, amante cara. Rinaldo, G.F. Händel

– Que fais-tu, blanche tourterelle? Romeo et Juliette, C. Gounod

– Voi che sapete. Le Nozze di Figaro, W.A. Mozart

– Serenade per pianoforte P.Viardot

– Di tanti palpiti. Tancredi, G. Rossini

– Vedrai carino. Don Giovanni, W.A. Mozart

– Oh Don fatale. Don Carlo, G.Verdi

– Danza ritual del fuego, M. De Falla

– Mon coeur s’ouvre à ta voix. Samson et Dalila, Saint-Saëns

– Habanera: L’amour est un oiseau rebelle. Carmen, G.Bizet

BIOGRAFIE

Elena Belfiore, Mezzosoprano

Inizia fin da giovane gli studi musicali del violino e del pianoforte, avvicinandosi al canto lirico all’età di 15 anni. Si diploma, sotto la guida di Gabriella Ravazzi, al Conservatorio N.Paganini di Genova nel 1997.

Nello stesso anno inizia la sua carriera, che la porterà a calcare i palcoscenici dei più importanti teatri del mondo, interpretando un repertorio che spazia dal barocco alle opere contemporanee.

Ha interpretato La Cenerentola (Dresden, St. Gallen, Catania), Il barbiere di Siviglia (Berlin, Hamburg, Beijing, Buenos Aires, Adelaide, Solothurn, Genova, Bologna, Cagliari, Catania, Salerno),

L’equivoco stravagante (Garsington), La scala di seta (Berlino), Tancredi (Isaura) (Valencia), La finta semplice (Como, Munchen) Le nozze di Figaro (Zürich, Torino, La Coruña, Solothurn, Cartagena), Don Giovanni (Genova, Catania) Mitridate Re di Ponto (La Coruña) ), Falstaff (Bruxelles e Verona), Maria Stuarda (Trieste, Atene, Genova), Ariadne auf Naxos (Der Komponist) a Genova, doppio debutto negli Stati Uniti nella Stagione 2011 con Anna Bolena alla Dallas Opera e Roméo et Juliette (Stephano) all’Opera Company di Philadelphia e tanti altri.

Ha lavorato con importanti direttori d’orchestra fra i quali Frédéric Chaslin, Myung-Whun Chung, Alan Curtis, Asher Fisch, Riccardo Frizza, Ivan Fischer, Daniele Gatti, Lü Jia, Mikhail Jurowski e molti altri.

In ambito concertistico Elena Belfiore ha debuttato al Teatro Carlo Felice di Genova nel Requiem di Mozart, successivamente interpretato con grande successo all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma sotto la direzione di Myung-Whun Chung.

Ha preso parte a recitals a Pesaro e Bologna in occasione del bicentenario della morte di Giacomo Leopardi, e a concerti presso l’Accademia Chigiana di Siena.

Con la Queensland Orchestra in Brisbane, la Christchurch Symphony Orchestra a Christchurch e l’Orchestra della Fondazione Toscanini a Parma e Piacenza ha interpretato Shéhérazade di Ravel, con la Danish National Chamber Orchestra a Copenaghen le Les Nuits d’Eté di Berlioz, La legge di Giacomo Manzoni alla Biennale di Venezia, Les Noces di Stravinskij al Festival di Stresa, Stabat Mater di Rossini al Teatro Bellini di Catania, Die Shoepfung (Eva) di Haydn con la direzione di Lorin Maazel a Roma.

La sua discografia include: Piramo e Tisbe di Vincenzo Fiocchi, La Lodoiska di Simon Mayr con la Münchner Rundfunkorchester , Lo Frate ‘nnamorato di Pergolesi con Europa Galante diretta da Fabio Biondi, Il turco in Italia al Rossini Opera Festival.

Il suo repertorio include inoltre prime esecuzioni assolute di opere contemporanee quali Isabella di Azio Corghi (Rossini Opera Festival di Pesaro) Messer Lievesogno e La porta chiusa di Carlo Galante (Verona e Trento), Il fantasma di Canterville di Claudio Scannavini, Lavinia fuggita di Matteo D’Amico (Modena).

Dal 2016, prosegue la sua attività da solista e parallelamente diventa Docente di Tecnica vocale presso la Scuola di Alta Formazione Professionale dell’attore del Teatro Nazionale di Genova, dove è tutt’ora docente.

Negli anni Accademic1 2018/2019 e 2021/2022 è stata Docente di canto presso il Liceo Musicale Statale S.Pertini di Genova.

Massimo De Stefano, pianista

Compiuti gli studi di pianoforte sotto la guida di MARTHA DEL VECCHIO, diplomatosi al Conservatorio ”G:VERDI” di Torino a pieni voti, si perfeziona in un triennio di corsi estivi presso l’Accademia Chigiana in Siena, ottenendo il diploma di Merito.

Completa indi il proprio percorso formativo sotto la guida di MASSIMILIANO DAMERINI, con cui intrattiene ancora rapporti di collaborazione ed amicizia.

La sua attività si svolge parallelamente nel settore del concertismo come in quello della collaborazione con cantanti lirici e strumentisti e della direzione di coro: per anni direttore e preparatore delle voci bianche “PUERI CANTORES” del Santuario Bambin di Praga ad Arenzano, ha assunto in seguito l’incarico di Maestro del Coro per le produzioni dell’Ente “OPERA GIOCOSA” presso il Teatro CHIABRERA di Savona.

Accompagnatore di artisti lirici quali Raina Kabaivanska, Leo Nucci,Luciana Serra,Ottavio Garaventa, Renato Bruson,Luisa Maragliano,Gloria Scalchi, Irene Cerboncini, Elena Belfiore, Barbara Frittoli, Keith Olsen, Michele Pertusi, è laureato presso il Conservatorio di Genova per il biennio di studi superiori di concertismo pianistico.

Nell’attività concertistica si è specializzato nella proposta di uno specifico repertorio orientato sulla letteratura pianistica del tardo romanticismo e del 20°secolo, esibendosi tra l’altro alla SALLE CORTOT (Ecole Normale de Musique) di PARIGI, al Festival Skrjabin di Bogliasco, al BARBICAN CENTRE di LONDRA, in duo pianistico con Massimiliano Damerini, all’AUTUNNO MUSICALE di COMO ed al Festival Internazionale di CERVO (IM).

Si dedica inoltre al repertorio cameristico in duo con il sassofonista Roberto Rebufello,con il quale si è aggiudicato il Primo Premio Assoluto con Menzione Speciale alla finale del concorso internazionale A.GI.MUS. Presso il Conservatorio di S.Cecilia in Roma ed il primo premio al concorso per nuovi gruppi cameristici a Cervo.

Recente un suo recital al Teatro civico di la Spezia con musiche di ENNIO MORRICONE, alla presenza dell’Autore, che ha espresso viva stima ed apprezzamento per le esecuzioni.

Già Docente accompagnatore al pianoforte presso il Conservatorio N.Paganini” di Genova, “G:Puccini” di La Spezia,e L.Boccherini di Lucca.