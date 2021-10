A Genova arriva Aspettando Euroflora 2022. Il Gotha del florovivaismo è in programma per venerdì 8 ottobre.

A Genova arriva Aspettando Euroflora tra due giorni.

Più di cento tra esperti, produttori e rappresentanti istituzionali da tutta Italia, Gran Bretagna, Olanda e Cina a Genova per la giornata dedicata alla promozione internazionale del settore.

La dodicesima edizione delle floralies in programma ai Parchi e ai Musei di Nervi dal 23 aprile all’8 maggio.

Sono oltre cento i partecipanti accreditati in presenza alla “Giornata dedicata alla promozione internazionale del florovivaismo”, in programma venerdì 8 ottobre a Nervi. La giornata, organizzata da Porto Antico di Genova Spa nell’ambito delle attività propedeutiche a Euroflora 2022, si articolerà in una mattinata di lavori al Teatro degli Emiliani e in una visita pomeridiana alle aree espositive dei Parchi e dei Musei di Nervi.

Un evento importante, dedicato alle realtà che sono parte attiva di questo grande universo legato al mondo dei fiori e delle piante – aziende, esperti, rappresentanti istituzionali – realizzato in collaborazione con Iren – luce gas e servizi sponsor unico dell’evento. Sul tappeto l’evoluzione delle floralies nel terzo millennio, il valore del settore florovivaistico nell’ambito dell’agricoltura nazionale, l’influenza del Covid sugli stili di vita e la conseguente riscoperta degli spazi verdi domestici, le azioni di Agenzia ICE messe in campo a Euroflora per l’export. E poi il verde in città, l’innovazione tecnologica e l’energia green.

Il programma della mattinata vedrà la presenza di:

Tim Briercliffe, segretario generale di AIPH -International Association of Horticultural Producers, l’associazione che certifica le floralies internazionali,

di Alberto Manzo, esperto di floricoltura in seno al MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; e poi di Leonardo Capitanio, presidente di ANVE – Associazione nazionale Vivaisti Esportatori; di Lisa Trinci, vicepresidente dell’Associazione Florovivaisti Italiani e di Davide Michelini, vicepresidente di AICG,– Associazione Italiana Centri di Giardinaggio.

Niek Roozen, progettista di Floriade, illustrerà il progetto che sigla il ritorno dei Paesi Bassi a Euroflora e il progetto della partecipazione italiana a Floriade.

Di efficientamento energetico e della riduzione dell’impatto sull’ambiente e sulla salute dei consumatori parleranno Giovanni Minuto, direttore generale e del CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, eccellenza nazionale con sede ad Albenga e Valeria La Terra, pivot in numerosi progetti di efficienza energetica di Iren Smart Solutions.

Il saluto delle istituzioni è affidato al sindaco di Genova Marco Bucci, all’assessore al turismo e al lavoro della Regione Liguria Giovanni Berrino, al presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio e al presidente del Distretto Florovivaistico della Liguria Luca De Michelis.

A intervenire da remoto il presidente di ICE Agenzia Carlo Ferro.

Per gli onori di casa il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando;

mentre il direttore di Euroflora Rino Surace introdurrà i lavori e farà da moderatore, a illustrare il progetto architettonico di Euroflora 2022 saranno Matteo e Antonio Lavarello.

Tra i partecipanti al convegno molti dei rappresentanti regionali:

dai cofondatori di Euroflora della Liguria al Piemonte con Asproflor, Campania insieme con EDFA Genova– Ente di Decorazione Floreale per Amatori , Sicilia, Sardegna, per i Comuni oltre ad ANCI e Genova, Recco, Imperia e Torino.

Inoltre tra gli espositori stranieri i rappresentanti della Cina, dei Paesi Bassi, della Russia e degli Stati Uniti, per la città di Columbus.

Numerosa e particolarmente significativa in questo momento storico la presenza dei Parchi, con Federparchi a rappresentare le realtà nazionali italiane per conto del Ministero della Transizione Ecologica e per i Parchi liguri i rappresentanti di Antola, Aveto e Portofino.

La rete degli orti botanici italiani sarà al convegno con Mauro Mariotti del Distav dell’Università di Genova e direttore dei Giardini Hanbury.

Mentre l’Associazione italiana Giardinieri Professionisti presenzierà con Claudia Pavoni, l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Parchi e Giardini con il genovese Riccardo Albericci.

In sala anche i partner di Aster e dell’Istituto Agrario Marsano.

Tra i produttori singoli già confermati per venerdì i titolari dei Vivai:

Castagno, Compagnia del Lago Giardini di Maggi, Floricoltura Lagomarsino, Esecuzione Verde dalla Puglia,

Accademia Europea delle Imprese, impegnata in un progetto di valorizzazione del Made in Italy, e l’associazione 50 e più.

Per le giurie internazionali di Euroflora 2022:

il presidente, esperto di livello internazionale, Arturo Croci,

i professori universitari Annalisa Maniglio Calcagno, fondatrice della Scuola del paesaggio dell’Università di Genova, Valentina Scariot e Marco Devecchi di Torino, Renato Ferretti dalla Toscana,

gli esperti di camelie Andrea Corneo e Vito Menchini, Giorgio Galvani per i bonsai, il comandante provinciale dei Carabinieri Forestali Silvio Ciapica, agronomi, paesaggisti e architetti.

Tra i giurati delle composizioni floreali Anna e Carla Barbaglia, Fiorella Gaggero e Paola Scoccimarro, Maria Flora Giubilei e Maria Teresa Verda.

In rappresentanza della Giuria che ha selezionato i dieci progetti di Micropaesaggi che saranno realizzati nei Parchi:

il presidente dell’Ordine degli Agronomi della Liguria Fabio Palazzo e il presidente dell’AIAPP- Associazione Italiana Architetti del Paesaggio della Liguria Anna Sessarego.

Il programma proseguirà con la visita ai Parchi, a fare da guida lo staff organizzativo e i progettisti.

I partecipanti saranno ricevuti nei Musei dalla direttrice di Gam e Raccolte Frugone Francesca Serrati ,

e dai curatori della Wolfsoniana Matteo Fochessati e Gianni Franzone.

I lavori della mattinata possono essere seguiti on line su www.euroflora.it