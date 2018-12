A fuoco tetto palazzina Castelnuovo Magra, fiamme spente dai VVF

Intervento ieri sera dei vigili del fuoco in via Saliceti a Castelnuovo Magra per l’incendio di un tetto.

Per cause in corso di accertamento, il tetto di una delle palazzine del condominio Letizia ha preso fuoco mentre i proprietari erano in casa a guardare la tv.

Il rumore del crepitìo delle fiamme e il fumo che iniziava ad uscire dal sottotetto li ha spaventati e immediatamente hanno composto il Numero Unico di Emergenza 112 avvisando la sala operativa dei vigili del fuoco ha da subito coordinato i soccorsi, suggerendo di chiudere il gas e avvisare gli altri condomini..

Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento di Sarzana che, supportata anche dai colleghi di Carrara, iniziando subito le operazioni di spegnimento, che sono durate all’incirca un’ora, scongiurando danni alla struttura del tetto.

Sul posto accorrevano anche i carabinieri di Castelnuovo Magra che si adoperavano assieme alle squadre VVF.