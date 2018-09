A fuoco rimorchio sulla A12 tra Deiva e Sestri Levante

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di giovedi 20, alle ore 20.45 circa, per l’incendio di un autoarticolato, sull’ autostrada A12 corsia Nord al chilometro 52, tra i caselli di Deiva Marina e Sestri Levante.

Per cause in corso di accertamento, il rimorchio di un autoarticolato in marcia, trasportante scooter, ha preso fuoco.

L’autista del mezzo, non appena se ne è accorto, con grande senso di prontezza e responsabilità, ha sganciato la motrice e l’ha portata in zona sicura.

Ricevuta la richiesta di intervento, le Sale Operative della Spezia e Genova hanno inviato sul posto le squadre del Distaccamento di Brugnato e di Chiavari per un totale di dieci unità operative VF e tre automezzi antincendio.

Al fine di garantire una riserva di acqua sul posto, la Sala Operativa spezzina inviava sul posto anche una ABP (Autobottepompa) con altri due operatori VF.

Al loro arrivo i Vigili del Fuoco, hanno trovato il rimorchio già completamente avvolto dalle fiamme; hanno quindi iniziato le operazioni di spegnimento su due fronti utilizzando sia il naspo ad alta pressione che le manichette a media pressione.

Oltre a estinguere l’incendio del rimorchio, i Vigili del Fuoco hanno dovuto anche spegnere un principio di incendio che stava interessando una porzione di sterpaglie a lato dell’autostrada, originatosi da alcune faville cadute sull’erba.

Durante le operazioni di spegnimento, il personale della Polizia Stradale, quello della SALT e i carabinieri di Sestri Levante hanno provveduto a regolamentare la circolazione sulle due carreggiate dell’autostrada.

Non sono rimasti coinvolti altri veicoli e nessuna persona è rimasta ferita. Inevitabile qualche disagio per la circolazione.