Blitz lavoratori New Log a Tursi: chiesto aiuto al Comune

Alle 15.00 di giovedì i lavoratori New log hanno compiuto un blitz in Consiglio comunale con lo striscione lavoratori New log in lotta e le bandiere della Cub.

Stefano Giordano, consigliere del Movimento 5 Stelle, ha chiesto all’aula l’interruzione del consiglio e la convocazione della conferenza dei capigruppo.

Una delegazione di 10 lavoratori, gli altri sono rimasti a presidiare fuori dai cancelli Postel, ha partecipato intervenendo per chiedere il blocco del piano industriale dell’azienda fino a quando non siano trovate soluzioni occupazionali per la trentina di lavoratori che resteranno a casa.

La delegazione dei lavoratori assieme al sindacato si è poi recata in aula dei capigruppo.

Qui il segretario provinciale della Flaica Cub Giampiero Cunati, il Segretario Flaica Giovanni Addamo, Carola Piazza segreteria e RSA Flaica Cub New log, Duanni Seoanes, hanno espresso le loro problematiche.

La richiesta ai capigruppo e al sindaco è stata quella di partecipare come Comune di Genova al tavolo convocato dal Prefetto per martedì 25 settembre.

La conferenza dei capigruppo ha, poi, approvato una mozione di solidarietà e la richiesta di partecipazione al tavolo in Prefettura.

Al termine la delegazione dei lavoratori è tornata al presidi davanti ai cancelli Postel di Multedo.