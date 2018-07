A fuoco nave militare al Muggiano, VVF sul posto | Aggiornamento

Intervento ieri sera, dalle 22.00, dei vigili del fuoco a Muggiano, nel comune della Spezia, all’interno del cantiere navale Fincantieri, per un incendio che ha interessato una nave militare in costruzione.

La nave in costruzione è posizionata nella darsena del cantiere, per cui è in acqua.

L’incendio sta interessando la zona al centro della nave.

Per far fronte all’incendio in atto, il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco è stato rimodulato in sede locale e al momento sono presenti sul posto: 2 squadre con 2 APS (Autopompaserbatoio), 2 squadre di supporto con 1 Autoscala e 1 Carro “Aria” (Autofurgone attrezzato con autoprotettori, bombole di aria respirabile e maschere di riserva), 1 Autovettura Comando con il Funzionario, la squadra di Specialisti Nautici del Porto con l’imbarcazione antincendio RAFF 04, il Nucleo Sommozzatori con un gommone, per un totale di 22 operatori VF.

Sul posto è giunta anche una squadra del Comando di Genova con una APS e cinque operatori.

Sul luogo dell’intervento è presente anche un rimorchiatore.

Non ci sono feriti e nessuna persona era presente all’interno della nave.

Seguono aggiornamenti.

Oltre 22 vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e sono ancora le operazioni di bonifica e spegnimento sulla nave militare in costruzione nel cantiere Fincantieri di Muggiano alla Spezia.

Non risultano feriti, nè intossicati.

Alle 7 di questa mattina il rogo era ancora presente ma sotto controllo. Ancora da chiarire le cause che hanno fatto partire le fiamme.