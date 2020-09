A fuoco imbarcazione di 20 metri in cantiere nautico alla Spezia

In azione 21 mezzi dei Vigili del fuoco, i rimorchiatori e la Capitaneria di Porto

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina per l’incendio di un’imbarcazione.

Per cause in corso di accertamento, in un’imbarcazione in fase di lavorazione a terra, presso un cantiere navale, si è originato un incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana, della sede Centrale e del distaccamento Porto per un totale di 15 unità e 6 automezzi tra APS (Autopompaserbatoio), ABP (Autobottepompa), Carro Aria (Autofurgone caricato con bombole di aria e maschere di scorta) e moduli antincendio.

Sul posto anche il Funzionario di servizio a coordinare le operazioni di spegnimento a terra.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno subito “attaccato” l’incendio dall‘interno dell’imbarcazione, lunga circa 20 metri e sviluppata su tre livelli in altezza, a mezzo di acqua erogata a media pressione tramite condotte di manichette con diametri da 70 e da 45 mm.

I pompieri, in questi frangenti, indossano, oltre ai DPI, anche gli autoprotettori, un sistema formato da bombole di aria respirabile e maschere che permettono loro la penetrazione in quegli ambienti dove l’aria non è più respirabile.

Nonostante il celere intervento delle squadre dei vigili del fuoco l’incendio aveva ormai iniziato a svilupparsi velocemente coinvolgendo tutta la struttura per cui, per ragioni di sicurezza, gli operatori Vigili del Fuoco sono dovuti uscire e proseguire le operazioni di spegnimento dall’esterno.

Valutate la situazione e le condizioni di sviluppo dell’incendio, i Vigili del Fuoco chiedevano l’intervento dei rimorchiatori i quali, coordinati dalla locale Capitaneria di Porto, operavano attivamente alle fasi di estinzione delle fiamme.

Le operazioni sono proseguite per tutta la giornata odierna.