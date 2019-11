Movember a Genova per lottare il cancro alla prostata

Per l’ottavo anno Movember arriva a Genova e più precisamente venerdì 22 alla Goletta Seaside a Porto Antico alle ore 21

Ma che cos’è Movember? E’ un evento annuale che si svolge durante il mese di novembre, durante il quale gli uomini che vi aderiscono si fanno crescere i baffi (Moustache in inglese, da cui il gioco di parole Movember) come gesto simbolico per raccogliere fondi e diffondere la consapevolezza sul calcinoma della prostata ed altre patologie.

Da qui l’idea di dedicare una serata a tema nel proprio locale del titolare Riccardo De Giorgi, per contribuire alla Ricerca devolvendo con una parte dell’incasso alla fondazione Movember e radunando alla Goletta Seaside a Porto Antico tutti coloro che vorranno mettersi in gioco, uomini ma anche donne con baffi finiti. Perchè l’obiettivo della serata è fare festa, divertirsi e intanto contribuire con le donazioni alla ricerca.

Durante la serata sarà infatti a disposizione un terminale per fare le proprie donazioni direttamente dal locale. “Sono anni che importiamo volentieri questa ricorrenza a Genova – dice Riccardo De Giorgi – perchè unisce lo svago e il divertimento all’impegno sociale verso patologie gravi ma sulle quale c’è poca informazione e prevenzione”.

DJ Set con happy music del DJ FILGood , tanti premi per tutti coloro che arrivano con i baffi e spirito solidale, questo è tutto quello che vi aspetta Venerdì 22 Novembre alla Goletta dalle 21.00

Insomma che dire, per questa settimana uomini, non toccate le lamette. Don’t Shave it! Grow It