A fuoco auto e scooter, fiamme lambiscono casa: famiglie evacuate

Questa notte, intorno alle tre e mezza, in via Novella a Genova Prà si è generato un altro incendio. Questa volta non ad un appartamento, bensì a tre auto e ad un motorino che, per cause ancora in via di accertamento, sono andati distrutte dalle fiamme.

Le fiamme hanno lambito anche le abitazione del primo piano di un edificio costringendo due famiglie a passare la notte fuori casa per sicurezza.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Multedo che ha provveduto a spegnere il rogo e la squadra giudiziaria del Niat che ha avviato le indagini del caso. L’incendio ha provocato danni al soprastante solaio. Una signora è stata condotta dal personale del 118 al pronto soccorso, per una live intossicazione causata dalla presenza del fumo, mentre due famiglie hanno passato la notte presso alcuni parenti.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale e i tecnici dell’Enel.