A fuoco appartamento nel Centro Storico, anziano ustionato

Oggi, mercoledì 14 Aprile, i Vigili del Fuoco della Sede centrale, sono intervenuti per un incendio sviluppatosi in un appartamento in via delle Grazie, nel centro storico di Genova. L’incendio ha coinvolto totalmente una stanza di un appartamento al secondo piano dello stabile.

L’edificio è stato evacuato dagli occupanti in modo spontaneo. L’intervento dei Vigili del fuoco è valso non solo alle operazioni di spegnimento ma anche ad un attento controllo che il calore non avesse coinvolto altri immobili dello stabile.

L’occupante dell’alloggio, un anziano, è rimasto ustionato ed è stato portato presso l’Ospedale di Villa Scassi.

Alle operazioni hanno partecipato circa 15 unità VVF.