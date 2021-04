Il nuovo concorso organizzato dall’Associazione Culturale Spazio Aperto di Santa Margherita Ligure è dedicato alla Street Art. Si chiama “Libera la mente e colora la città… dei tuoi sogni” ed è rivolto a tutti i bambini/e i ragazzi/e fino ai 14 anni di età. bando concorso

L’iscrizione è gratuita, non richiede l’impegno di agire sul campo decorando muri o pareti, bensì la realizzazione di bozzetti su fogli di carta in formato A3 con qualsiasi tecnica: pastelli, tempera, collage, tecniche miste, stencil, adesivi, etc. La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il 29 maggio 2021.

Lo scopo dell’iniziativa è far conoscere meglio ai partecipanti una forma d’arte a noi vicina e contemporanea attraverso la curiosità e la partecipazione consultando anche internet. Contemporaneamente, questa iniziativa li potrà aiutare a impiegare il tempo in modo più creativo contribuendo così al loro arricchimento culturale e artistico; non è escluso che possano servire di ispirazione per la decorazione di uno spazio pubblico.

Tutte le opere in concorso saranno esposte in una mostra allestita presso Spazio Aperto di Via dell’Arco in via dell’Arco, 38 Santa Margherita Ligure. La data della mostra e della premiazione sarà il 20 giugno 2021 (se la situazione sanitaria lo permetterà). Fra tutti i partecipanti saranno scelti tre vincitori che verranno premiati con carte prepagate usa e getta nel seguente modo: valore di 100 euro per il terzo posto, di 200 euro per il secondo posto e di 300 euro per il primo posto. ABov



Tutti i dettagli sono disponibili sul sito https://spazioapertodiviadellarco.jimdofree.com