A fuoco appartamento a Genova Nervi

Questa mattina si è sviluppato un incendio in un appartamento al secondo piano di via Oberdan 21 a Genova Nervi. Notevole il calore e il fumo sviluppatosi dentro e fuori il palazzo. Le fiamme hanno raggiunto anche il tetto mettendo in pericolo due persone, che poi sono state trasferite in ospedale per intossicazione da fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre l’autoscala. L’incendio, per fortuna, è stato spento velocemente.

Il fumo ha avvolto il palazzo e invaso anche l’appartamento delle due persone che sono rimaste intossicate. I pompieri sono saliti lungo le scale e le hanno salvate facendo respirare aria dall’autoprotettore. Poi sono state accompagnati fuori e quindi in ospedale.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri e i poliziotti.

Le cause del rogo sono in via di accertamento e al momento la casa è inagibile.