A Framura in scena lo spettacolo Madama Bovary

Madama Bovary, scritto e interpretato da Lorena Senestro. Martedì 25 agosto ore 21.30 / Loc. Costa, piazza della Chiesa a Framura. Teatro della Caduta.

Liberamente ispirato a Madame Bovary di Gustave Flaubert con brani tratti da Guido Gozzano

Musiche originali Eric Maestri, costumi Stefania Berrino, disegno luci Roberto Tarasco.

Regia Massimo Betti Merlin e Marco Bianchini

Con il sostegno della Regione Piemonte

Finalista Premio Scenario 2011, Stagione 2011-12 Teatro Stabile Di Torino, Menzione Speciale Argot Off 2013

Evento organizzato in collaborazione con Concentrica.

Un’Emma Bovary dei nostri giorni reinventata in chiave piemontese da Lorena Senestro che, nello scrivere, non ha rievocato solo i personaggi e le atmosfere del celebre romanzo di Flaubert, ma anche i versi di Gozzano, filtrando il tutto con la propria esperienza autobiografica.

Lo spettacolo coniuga nuova drammaturgia e teatro d’attore, sperimentazione linguistica e tradizione dialettale, ponendo al centro l’attore e le sue potenzialità espressive, alla riscoperta della forza evocativa di un classico della letteratura che affronta tematiche di straordinaria attualità: la paura di agire; le false chimere; la dialettica tra città e provincia, tra nuovo e tradizione. Attraverso un’altalena di sensazioni, situazioni e registri, lo spettatore viene così condotto in un mondo inventato, generato dall’immaginazione creatrice di Emma Bovary, Madama e non Madame, cerca di colmare la distanza che la separa dai suoi desideri.

Lorena Senestro – classe 1979, vive e lavora a Torino. Laureata in Drammaturgia teatrale, nella convinzione che la miglior formazione per un attore sia il palcoscenico, nel 2003 ha finanziato e costruito con le proprie mani il Teatro della Caduta – una piccola sala di 50 posti che offre la possibilità agli attori di recitare di fronte a un pubblico con insolita frequenza. Ha scritto e interpretato spettacoli presentati al Teatro Stabile di Torino e ha lavorato, tra gli altri, con Valeriano Gialli (“Sarrasine”), Gabriele Vacis (“R&J links”, TST) e Arturo Brachetti. E’ autrice e interprete dei suoi spettacoli, tra cui : “Madama Bovary”, liberamente ispirato al celebre romanzo di Gustave Flaubert, spettacolo finalista al Premio Scenario 2011, Menzione Speciale Argot Off 2013, selezione Milano Next 2015; e “Leopardi Shock”, liberamente tratto da le “Operette Morali” di Giacomo Leopardi (Premio Internazionale Festival di Calanchi). Nell’ ottobre del 2016 presenta in prima nazionale “La Signorina Felicita ovvero la Felicità” – omaggio a Guido Gozzano, uno spettacolo coprodotto con il Teatro Stabile di Torino/Teatro Nazionale

INFO

