A Cisano sul Neva una conferenza per dire no alla violenza

Cisano sul Neva. Parte questa sera da Cisano sul Neva alle ore 20 e 30 con una conferenza la serie di iniziative messe in atto dal Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi.

“Anche quest’anno – spiegano in segreteria- nei 16 giorni di attivismo contro la violenza sulle donne, che vanno dal 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, al 5 dicembre, Giornata Internazionale sui diritti umani, abbiamo avuto una serie di inviti e ci è stata richiesta la nostra presenza a numerose manifestazioni indette dai Comuni o da varie Istituzioni.

Il primo appuntamento è per questa sera alle ore 20 e 30, per una conferenza presso la Sala Gollo del Comune di Cisano sul Neva”.

Le dirigenti, le socie e le rappresentati del Centro saranno poi presenti nei prossimi giorni alle seguenti manifestazioni. Domani mattina a Loano alle ore 8 e 45 ai Giardini Caduti di Nassirya per un momento di riflessione e commemorazione presso le Panchine Rosse situate accanto a Palazzo Kursaal e in piazza Italia (quest’ultima dedicata ai minori vittima di violenza assistita).

Il 25 a Laigueglia, dove alle ore 10 e 30, in Piazza Garibaldi, l’Amministrazione Comunale promuoverà un momento di riflessione e confronto presso la panchina rossa. Sempre domani a Borghetto Santo Spirito alle ore 12 nei pressi della panchina dedicata a Stefania Maritano, la vice-Sindaco vittima di femminicidio, parteciperanno ad un momento di raccoglimento per ricordare tutte le vittime di femminicidio e le donne vittime di violenza.

Ancora domani mattina ad Albenga alle ore 10 presso l’Istituto comprensivo Albenga 1, per un momento di incontro tra classi dell’infanzia, quinte elementari, terze medie con rappresentanti del Comune della città, per unirsi nel ricordo, nella riflessione, nella lotta contro la violenza di genere.“ In collaborazione con i Comuni di Arnasco, Ceriale, Garlenda e Ortovero e con lo Zonta club Alassio Albenga– conclude Laura Dagnino, presidente del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, che opera su u vasto comprensorio che va da Andora a Noli- verranno apposte delle targhe contro il femminicidio su quattro panchine rosse.

Dovremmo parlare ogni giorno di violenza contro le donne, essendo un fenomeno da non circoscrivere ai 16 giorni di attivismo contro la violenza, ma il 25 novembre è un’occasione importate per focalizzare l’attenzione sulla violenza domestica e sull’importanza di garantire ad ogni bambina, ragazza e donna il diritto di vivere una vita senza subire violenze di qualsiasi genere”.

Claudio Almanzi