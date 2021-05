A Chiavari in arrivo la regata velica Hansa 303 Open

Si svolgerà nel weekend del 15-16 Maggio 2021, nelle acque antistanti il Porto Turistico di Chiavari, la regata velica Hansa 303 Open dedicata agli atleti diversamenti abili.

Sabato 15 e Domenica 16 Maggio 2021 nel Porto Turistico di Chiavari si svolgerà la Regata Velica Paralimpica HANSA 303 OPEN, 1° Trofeo ITAS – Assilevante

L’evento organizzato dalla L.N.I. di Chiavari – Lavagna su delega della Federazione Italiana Vela e con il sostegno del CIP Comitato Italiano Paralimpico è il 1° Trofeo ITAS –Assilevante, che , ricordiamo, hanno recentemente donato una delle imbarcazioni facenti parte la flotta Hansa 303 della Lega Navale di territorio.

La regata zonale di interesse nazionale, la prima post Covid-19 a Chiavari, vede coinvolti gli atleti paralimpici in preparazione alle prossime challenges prima al Campionato Italiano a Porto San Giorgio a Luglio e poi ai Mondiali Hansa a Palermo nel mese di Ottobre di quest’anno.

Ancora una volta la Lega Navale Italiana , Chiavari e la Marina – Porto Turistico diventano una grande vetrina per le attività sociali soprattutto dopo che la sezione territoriale della L.N.I. è stata scelta dal Presidente I-ZONA Maurizio Buscemi, come futuro centro paralimpico ligure, insieme a Genova Sestri Ponente (LNI Genova Sestri Ponente), Savona (LNI Savona) ed Imperia (YC Imperia).

Questa scelta avrà importanti risvolti sia a livello umano sia come impegno delle forze in campo per conseguire un adeguamento delle strutture già esistenti nonché di altre nuove, tra cui è prevista una gru per il varo delle imbarcazioni paraolimpiche più grandi, come ad esempio i 2.4 e i Martin 16.

Programma:

– Venerdì 14 maggio h. 15-19 possibilità di varo con gruetta per atleti disabili e allenamento

– Sabato 15 maggio h. 9,30 – 11 apertura segreteria per iscrizione, h. 12,00 segnale prima prova

– Domenica 16 maggio h. 10,00 segnale di avviso seconda prova, h. 16,00 premiazione

Saranno premiati i primi tre equipaggi nella classifica singolo e i primi tre in quella doppio. Verranno assegnati anche premi ITAS-Assilevante al “Campione I Zona” nella categoria singolo e doppio.