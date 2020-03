A Chiavari da domani accesso ridotto agli uffici comunali

Emergenza sanitaria COVID-19. Nuove disposizioni comunali a partire da domani.

«Questa mattina abbiamo attivato i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale per veicolare un messaggio acustico che inviti i miei concittadini a rimanere a casa, vista l’emergenza sanitaria in corso. Una misura precauzionale necessaria da attuare in ogni famiglia: è strettamente necessario attenersi alle disposizioni ministeriali e regionali, dimostrando senso civico e responsabilità. Domani mattina riuniremo di nuovo la task force comunale per procedere allo studio di ulteriori misure di prevenzione e contenimento, non in conflitto con il DPCM dell’8 marzo. Nel frattempo ho dato disposizioni in merito all’accesso ridotto ai pubblici uffici: da domani coloro che intendono recarsi a Palazzo Bianco per vari adempimenti sono invitati a far pervenire una richiesta di appuntamento tramite mail o chiamando i numeri messi a disposizione, e disponibili sul sito del comune di Chiavari, al fine di consentire la programmazione degli accessi, evitando così eventuali concentrazioni di pubblico» così spiega il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua.

Per informazioni e richieste specifiche è disponibile il numero 0185-3651, oppure visitate il sito www.comune.chiavari.ge.it, nella sezione “Emergenza Coronavirus-accesso agli uffici”.