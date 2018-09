Contro il cancro e per gli sfollati

Oggi oltre 500 bikers del Distinguished Gentlemen’s Ride si sono dati appuntamento a Certosa e in via Fillak per il raduno nazionale e per una raccolta fondi da destinare alla ricerca sul cancro e agli sfollati del ponte Morandi.

Poi, tutti i bikers hanno deciso di mangiare nei piccoli bar e nei circoli della zona per contribuire al commercio, settore che sta particolarmente soffrendo.