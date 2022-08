A Ceriale i loanesi Maraglia e Cucatto vincono la Ponentina

SAVONA. 7 AGOS. Nessuno come loro, da quando le tre competizioni sono state create: Nora Maraglia e Simone Cucatto che difendono i colori del Circolo Nautico Loano) sono i primi, infatti a riuscire a conquistare, nella stessa stagione, CerialeVela, Gironda Albenganese e Ponentina. Grande la soddisfazione per il loro tecnico e preparatore l’alassino Flavio Pogliano: “Stiamo parlando naturalmente di eventi di livello locale- ci ha detto Pogliano- ma resta il fatto che Nora e Simone hanno regatato bene in tutte e tre le occasioni e che stiano migliorando di gara in gara”. Sono stupiti gli stessi giovani velisti: “Non sapevamo neppure- commentano Nora e Simone- che fosse la prima volta che nello stesso anno fossimo il primo equipaggio ad essere riuscito a vincere tutte e tre le manifestazioni. Noi cerchiamo ad ogni gara di crescere, migliorare ed imparare sempre qualcosa di nuovo. Per ora siamo decisi a proseguire con il 420. Certo se dovessimo riscontrare notevoli miglioramenti e risultati di livello costanti, saremo naturalmente tentati a fare il passaggio successivo: regatare sul 470”. I due velisti guidati da Flavio Pogliano hanno preceduto nella classifica finale della Ponentina il loro stesso istruttore Pogliano, i compagni di squadra Federico Appiano, Irene e Tobia Bandi, Giacomo e Tommaso Cucco, mentre il primo non loanese è risultato Carlo Basso (Circolo Nautico Albenga). Ad organizzare la manifestazione, giunta alla ventesima edizione, la Lega Navale Italia sezione di Ceriale:” Siamo soddisfatti per la buona riuscita dell’evento- commenta Germano Patrone, presidente LNI Ceriale- sia dal punto di vista agonistico, con regate molto combattute, sia dal punto di vista promozionale: tantissimi residenti e turisti hanno potuto seguire da terra le spettacolari sfide ed evoluzioni della flotta impegnata nella Ponentina”. Due le prove portate a termine dalla flotta: in gara 25 imbarcazioni e 36 velisti, appartenenti a quattro diversi circoli velici della Primazona. Questa la classifica finale. La Ponentina: 1) Nora Maraglia e Simone Cucatto (Circolo Nautico Loano), 5; 2) Flavio Pogliano (id), 6; 3) Federico Appiano, 7; 4) Irene e Tobia Bandi (id), 9; 5) Giacomo e Tommaso Cucco (id), 11; 6) Carlo Basso (Circolo Nautico Albenga), 13; 7)Simone Migliavacca (CN Loano), 15; 8) Silvia Ceresa e Marco Benetazzo (id), 17; 9)Leonardo Vanetti e Giovanni Paolo Pastorino (id),18; 10)Matilde De Francesco (Circolo Nautico Albenga), 20.

CLAUDIO ALMANZI