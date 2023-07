A Castelnuovo arriva “Molto Molto Lontano”, il festival della fiaba per bambini e famiglie, il 5 e 6 agosto, dalle 17.00 in poi

Castelnuovo Magra 31/07/2023_A Castelnuovo Magra andrà in scena nei prossimi giorni e per il primo anno un evento pensato interamente per i più piccoli: il festival della fiaba “Molto Molto Lontano”, un viaggio tra realtà e fantasia per riscoprire i personaggi delle favole più amate con letture, laboratori, incontri e… buon cibo. La rassegna si terrà sabato 5 e domenica 6 agosto dalle ore 17:00 nel centro storico di Castelnuovo invadendo il paese di fate, draghi, ciurme di pirati, torte di fango, racconti fantastici con protagonisti gatti, maghi e babbani.

“La nostra amministrazione ha sempre avuto uno sguardo attento e sensibile al mondo dell’infanzia, promuovendo numerose iniziative per bambini e scuole – ha dichiarato Katia Cecchinelli, Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo –. Questo festival è un po’ il coronamento di tutte le attività culturali organizzate in questi anni e pensate per i più piccoli, da “Nati per leggere” al “Concorso di Dante”. Ci auguriamo che anche quest’ulteriore occasione di cultura e festa per tutti sia molto partecipata, proprio per l’alta qualità delle proposte offerte: spettacoli di burattini, musical, racconti ad alta voce…Invitiamo tutte le famiglie, ma non solo, a raggiungere Castelnuovo il prossimo fine settimana. L’evento infatti è aperto a tutti, anche a chi avesse semplicemente il piacere di immergersi anche per poche ore in un contesto fiabesco. Grazie all’Associazione Gamitola e ad Abygaille per aver lavorato con molto entusiasmo e serietà per la buona riuscita di questo evento al sapore di fiaba”.

“Molto Molto Lontano” ha in serbo laboratori, letture, spettacoli di danza e con bolle di sapone, teatro di burattini…E ancora, piste delle biglie, truccabimbi, incontro con vignettisti e illustratori, bancarelle di artigianato…il tutto a ingresso libero e gratuito per le vie del borgo di Castelnuovo: via Dante, via Roma e Piazza Querciola.

Per le due giornate di festival, la cui immagine è stata curata dall’artista Erica Pizzicori, sarà disponibile, dalle 17.00 in poi, il servizio di Bus-Navetta andata e ritorno dal Centro Commerciale La Miniera di Molicciara al centro di Castelnuovo.

Di seguito il programma completo di “Molto Molto Lontano” valido per entrambe le giornate di evento dalle 17.00 fino a sera:

LABORATORI

Il Paese delle Meraviglie

La Ciurma dei Pirati

Da Babbano a Mago

Wolly

Le Torte di fango

La fiaba nel bosco

Bidibi bodibi bu

Inside out

Il Colibrì

Le luci di Sutica

LETTURE

Mirto la vera storia del topo dei denti. (Senzabussare)

Tellaro e il Polpo (Alessandro Lana)

L’Angelo Teodoro (Nora Basucci)

Draghitudine (Roberta Petacco)

La vita di un gatto (Sonia Tognoni)

ARTIGIANATO

Ospedale dei pupazzi

Bu book settete

Vignettista

Truccabimbi

Set fotografici

Pista delle biglie

SPETTACOLI

Sabato 5 Agosto

La magia della danza (Des danza)

La storia di Pinocchio (ITINERARTE)

Domenica 6 Agosto

Pupi teatro il Gatto con gli stivali il teatro dei burattini.

Fiabolle(LaPrinci)

FOOD

Arci e Pro Loco

Le gioie del mare

Pizzeria Bugliani

Cagetti e i suoi dolcetti

Owski

Panificio Montebello

Gelateria Lino