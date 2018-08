A Bossoleto successo per la Compagnia “I Senzatetto”

A VILLANOVA D’ALBENGA

SAVONA. 13 AGOS. Pubblico che si sbellica dalle risate, testo divertente, location spettacolare, allestimento di impronta veneziana, attori bravissimi. Questi, in estrema sintesi, gli ingredienti principali di una esilarante esibizione, nello splendido scenario del borgo di Bossoleto, frazione di Villanova d’Albenga, della Compagnia “I Senzatetto”.

Il sodalizio teatrale, guidato da Nello Simoncini, proprio quest’anno festeggia i 25 anni dalla nascita: “Ogni volta- ci spiega Simoncini – il pubblico ci apprezza, spesso è entusiasta, come è avvenuto questa sera, e noi naturalmente ne siamo fieri e soddisfatti. Abbiamo solo un rammarico: quello di non venire riconosciuti, dalla critica ufficiale, che vede nel nostro lavoro, che principalmente si rivolge alla Commedia dell’Arte, qualcosa di poco rilevante”.

In effetti da anni “I Senzatetto” svolgono un ruolo capillare e di grande rilievo nella diffusione della cultura teatrale, ma non vengono quasi mai invitati nelle rassegne, né tanto meno inseriti nei calendari teatrali istituzionali, nonostante il valore delle loro esibizioni e l’alto indice di gradimento che ottengono ovunque recitino.

La commedia per bambini (ma si sono divertiti forse ancor più gli adulti) dal titolo: “Lo destin non fu beffardo nonostante lo periglio”, di Tonelmo Scalpisi, detto il Plagiaro, ha visto sul palco

Monica Alessio, Raffaella Simoncini, Tonino Pitasi, Paolo Sanguineti e Nello Simoncini (capocomico).

Lo spettacolo, che è stato proposto dal Comitato Pro Bossoleto, bellissimo borgo medioevale, ha proseguito il ricco cartellone delle iniziative, che durerà per tutto il mese di agosto, per il quinquennale della Festa dell’ Assunta, una ricorrenza molto sentita non solo nella Piana ingauna, ma anche nella bella frazione villanovese.

Fra gli appuntamenti più interessanti da segnalare quello del 19 agosto quando si esibiranno alcuni dei famosi “Liguriani”. Si tratta del “Caledonian Companion Trio” formato da Fabio Biale (violino), Fabio Rinaudo (uillean pipes) ed Elena Spotti (arpa irlandese).

A Bossoleto è molto importante e sentito l’ aspetto devozionale della Festa che, dall’ inizio del mese, vede tutti i giorni, fino a domani, alle 20 e 30, la recita della Novena di preghiera ed a Ferragosto le Messe (con la nota Corale Parrocchiale) alle ore 11 ed alle 18, seguita dalla tradizionale Processione con le Confraternite della Piana Albenganese.

Il 19 agosto è programmata la Messa con Canti e preghiere all’ Assunta durante la riposizione della Statua. Tornando alla recita, è stata allestita, accanto alla Chiesa di Nostra Signora dell’Assunta, edificio che suscita ancora molta devozione e che risale al XVII secolo. La chiesa ha un notevole interesse storico in quanto si trovava lungo uno dei più utilizzati e noti percorsi che dal mare portavano alla dorsale verso Pieve di Teco. Era considerata fondamentale meta devozionale dei pastori e dei commercianti su una delle principali vie del sale e della transumanza dal Medio Evo fino agli anni Quaranta del secolo scorso. Sia l’iniziativa di portare il teatro nella piazzetta della chiesa sia il desiderio degli abitanti del borgo di realizzare un completo recupero dell’antico abitato della frazione sono due iniziative che hanno avuto ampio e convinto sostegno della Parrocchia, della Pro Loco e del Comune di Villanova d’Albenga.

A fine spettacolo un delizioso buffet, offerto a tutto il pubblico dagli abitanti della frazione, che hanno preparato gustosi manicaretti per condividere pienamente, con attori ed ospiti, in amicizia e fede, la Festa Quinquennale dell’ Assunta.

I festeggiamenti dell’ Assunto sono organizzati dal Comitato Pro Bossoleto: Dina Bartoletti, Angelo e Carmen Mantica, Piero Enrico, Luca e Sabrina Petix, Renato e Gianna Turla, Massimilano e Valeria Scarlata e con la collaborazione di tutti gli abitanti di Bossoleto.

CLAUDIO ALMANZI