Se le Capanne di Marcarolo, territorio di confine tra Liguria e Piemonte tra i comuni di Ceranesi e Bosio, qualche giorno fa erano state interessate da un incendio, ora tornano alla ribalta.

Proprio l’incendio, che poi è stato spento anche con l’aiuto di due canadair, ha fatto trovare un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale inesploso in località Capannette.

Sembra che tale ordigno venga fatto brillare in loco in giornata in una zona in cui non sono presenti abitazioni.