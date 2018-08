A Borghetto Santo Spirito da domani la mostra su Sordi

UNA MOSTRA SU ALBERTO SORDI A BORGHETTO S.SPIRITO

BORGHETTO SANTO SPIRITO- Un impedibile appuntamento per gli amanti del cinema è in programma per domani alle ore 18 a Borghetto. Si tratta dell’ inaugurazione di una mostra dedicata all’ Albertone nazionale, il grande attore romano Alberto Sordi.

Alla Sala Congressi di Via Marexiano, fino al 9 settembre, è infatti in programma “Te lo meriti Alberto Sordi!”, mostra di manifesti, foto e locandine cinematografiche, messe a disposizione dalla benemerita Collezione Borgheresi.

“L’ evento – spiegano gli organizzatori- è dedicato al grande e popolare attore italiano a quindici anni dalla scomparsa. In questo modo si intende omaggiare la filmografia di Alberto Sordi, forse l’attore più

popolare della storia del cinema italiano, la cui fama non sembra cessata, come dimostra sia la costante programmazione televisiva dei suoi film sia la numerosa pubblicistica critica e storiografica a lui direttamente o indirettamente dedicata, si pensi ai libri di Fava, Fofi e Sanguineti. Un interesse dovuto sia alla sua poliedricità: Sordi è stato attore teatrale e cinematografico, regista di se stesso, doppiatore, ospite di programmi televisivi e radiofonici. Sia alla rappresentatività del suo personaggio, perfetta incarnazione dei vizi e delle virtù dell’italiano medio”.

L’iniziativa è curata dal C.G.S. Club Amici del Cinema, dal Missing Film Festival – Lo schermo perduto e dal Cinema Arena Vittoria con il patrocinio del Comune di Borghetto Santo Spirito , Ufficio Cultura, il quale vuole inaugurare con questo evento una serie di iniziative culturali incentrate sulla Settima Arte.

Il titolo della mostra non è solo una citazione, tratta da un celebre film di Nanni Moretti, ma vuole anche essere una sintesi di quello che Sordi rappresenta: da un lato gli aspetti peggiori della maggior parte di noi, dall’altro il grande attore che ogni potenziale spettatore merita di conoscere e apprezzare.

“Per rappresentare al meglio un artista così completo- spiegano alla Collezione Borgheresi- si è deciso di selezionare il materiale anche in base ai vari momenti cinematografici vissuti dall’interprete. Qui, infatti, si presta attenzione ai film in cui Sordi è stato diretto da importanti registi italiani come ad esempio ne “I vitelloni” di Federico Fellini ed “Una vita difficile” di Dino Risi, oppure a quelli in cui ha fatto coppia con alcune grandi attrici, come ne“Il vedovo” con Franca Valeri, o “Lo scopone scientifico” con Silvana Mangano e Bette Davis. Infine si è anche pensato di ricordare le sue grandi interpretazioni insieme agli altri “moschettieri” della commedia all’italiana come ne “I complessi” con Ugo Tognazzi e Nino Manfredi, o alle opere che Sordi ha girato come regista, come ad esempio “Polvere di stelle”.

Grande soddisfazione per questo evento di rilievo culturale nell’ estate della Riviera di Ponente viene espressa dal consigliere delegato alla Cultura Calcaterra: “Si tratta di una mostra di notevole interesse, nella quale una certa considerazione è stata data anche- spiega Mariacarla Calcaterra- anche agli illustratori dei manifesti cinematografici, artigiani i cui lavori spesso sconfinano con l’arte, come Enrico De Seta e Renato Casaro. Ad accompagnare la mostra, vi sarà anche un breve filmato con alcune delle sequenze più significative di Alberto Sordi e una selezione di brani musicali tratti dalle colonne sonore dei film ai quali l’attore ha partecipato”.

L’ ingresso è libero e l’ orario di apertura sarà il seguente: tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 22. Comunque, per coloro che volessero avere maggiori informazioni sull’ evento, è possibile contattare direttamente l’ ufficio cultura e turismo, telefonando al numero 0182- 940924, oppure inviando una e mail all’indirizzo di posta elettronica: turismo@comune.borghettosantospirito.sv.it

CLAUDIO ALMANZI