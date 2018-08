Angelo Gnecco colpisce ancora, a San Lorenzo arriva anche una Bianchina | Video

In via Lorenzo a Genova, proprio nei pressi della Cattedrale sembra esserci stato un miracolo. Non si parla di moltiplicazione di pani e di pesci, ma della moltiplicazione di auto o meglio di mezzi personalizzati dal noto artista Angelo Gnecco.

Da anni, nei weekend, ci ha abituato a far comparire un’auto personalizzata, una vecchia Fiat 500 che è diventata l’attrazione della via.

Ora, però, le auto sono diventate, due. Vicino alla ormai nota Fiat 500 è comparsa una Bianchina, anche lei decisamente personalizzata e tutta da vedere.

Le due auto compaiono di giorno solo nel weekend anche con l’aiuto dle Civ San Lorenzo. Lui, Angelo Gnecco, pittore e creativo di Genova Quinto che espone in San Lorenzo, al sabato mattina porta le due auto con l’aiuto di un amico poi, alla sera, le riporta in un garage di Quinto, per poi riportarle l’indomani come lui stesso racconta.