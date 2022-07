A Bordilandia Park lo spettacolo “Magic Show”, martedì 26 luglio

Bordighera (IM) – Martedì 26 luglio 2022, alle ore 21, sul lungomare di Bordighera, in Piazzale Mediterraneo, proseguono le serate di animazione dedicate ai bambini di Bordilandia Park, il family park del Nord Italia dove la gioia e il divertimento vanno di pari passo con la sicurezza.

Protagonista della nuova serata di spettacolo il mago Onireves, illusionista d’altri tempi, che proporrà ai bambini presenti il suo “Magic Show” tra magie e illusionismo, in compagnia del suo inseparabile boa. Una serata di magia e divertimento per grandi e piccini.

Le serate di animazione proseguono martedì 2 agosto con i clown Amaranta e Tamarindo e il 9 agosto con gli artisti di Ops! Teatro. Il 15 agosto ci sarà la tradizionale Festa del Pallone di Ferragosto, il 23 agosto il Magic Circus con Mr Paolo e, per concludere, il ritorno di Squilibrio martedì 30 agosto.

Con i suoi giochi gonfiabili all’avanguardia e le animazioni per ogni fascia d’età, Bordilandia Park ogni anno riunisce i bambini e le famiglie di tutta la riviera di Ponente, nonché turisti dalla Francia e da altre zone estere. Tra le principali attrazioni gonfiabili l’Antica Roma, il divertentissimo Grande WC e il Bruco, accanto alla pista per Baby Car, tiro a segno, tappeto elastico, Waterfun e il percorso nelle palline colorate. Inoltre, la novità di quest’anno: i motoscafi su acqua a forma di animali marini. Per i più piccoli, è disponibile anche un’area recintata con un prato ecologico, dove i bambini potranno giocare liberamente anche a piedi scalzi, e una zona relax, dove i genitori potranno rilassarsi mentre osservano i bimbi divertirsi.

Bordilandia Park è aperto ogni sera dalle 20.45 alle 24 fino a sabato 10 settembre 2022. Per informazioni: www.bordilandiapark.com