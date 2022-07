“Quando la musica è… ritmo”, concerti a Celle Ligure

Celle Ligure (SV) – Due appuntamenti musicali all’insegna del ballo e del divertimento, proposti e sostenuti dal Comune di Celle Ligure per la nuova rassegna “Quando la musica è..ritmo”, manifestazione che si avvale della collaborazione artistica dell’”Associazione Culturale Corelli” di Savona

Due proposte musicali “frizzanti” e coinvolgenti, porteranno ritmo e sapore d’estate nella bella Celle Ligure, piccolo borgo marinaro affacciato sul mare, con le sue case colorate allineate lungo la spiaggia e i caratteristici caruggi su cui si affacciano edifici di grande valore artistico.

Queste le proposte musicali:

giovedì 28 luglio: Septeto Nabori

Con “Todo el sabor de la musica cubana”, questi otto musicisti cubani, oggi residenti a Roma, ci trasportano nei ritmi scatenati del del son, del bolero, e della guaracha

Considerati da molti come uno dei gruppi di musica tradizionale più dinamico degli ultimi anni, Naborì costituisce oggi un valido esempio di come i giovani assimilano il meglio della tradizione musicale e gli danno nuova vita.

mercoledì 10 agosto: Re – Beat

I Re-Beat sono cinque musicisti pazzi per il twist e il rock and roll.

Dal 2009 propongono uno spettacolo ricco di ritmo ed energia presentando i grandi successi legati alla beat generation, canzoni ormai indimenticabili …

Da Gianni Morandi a Caterina Caselli, da Patty Pravo a Brunetta e i suoi Balubas, da Mal a Celentano, da Nada a La Cricca passando dall’indimenticabile surf music dei Beach Boys fino alle colonne sonore più incredibili come Pulp Fiction e Pretty Woman. Gli anni 60 così, non li avete mai ballati!

QUANDO LA MUSICA È… RITMO 2022

Celle Ligure (SV)

Palco Via Boagno

(dalle bandiere)

Ore 21,15

Ingresso libero