A 84 anni si tuffa in mare e muore: tragedia a Moneglia

A 84 anni ha deciso di fare un tuffo in mare ed è morto. Il tragico episodio è avvenuto oggi a Moneglia in mezzo ai bagnanti che si trovavano in mare e in spiaggia.

Poco dopo le 18 alcuni bagnini hanno notato il corpo dell’anziano esanime, lo hanno recuperato e portato a riva, dove si sono iniziate le operazioni di rianimazione da parte dei sanitari del 118.

Sembrava che il pensionato riuscisse a riprendersi e per questo è stato chiesto l’intervento dell’elicottero per un trasporto urgente in ospedale, ma prima che il mezzo aereo potesse arrivare sul posto, è morto e l’elicottero è stato fatto rientrare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli uomini della Capitaneria delegazione di spiaggia.

Non è la prima volta, quest’estate, che persone anziane si sono tuffate in mare e sono morte.