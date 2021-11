7 mostre a SATURA Palazzo Stella di Genova, oggi Sabato 20 novembre, dalle ore 16 al via la splendida vetrina artistica

7 mostre a SATURA Palazzo Stella di Genova, inizia un nuovo ciclo espositivo a SATURA Palazzo Stella sabato 20 novembre 2021, con apertura dalle ore 16:00. Nell’occasione verranno presentate sette mostre che fanno di SATURA il più grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea attivo in Liguria.

Cinque artisti proporranno altrettante modalità per orientarsi nel campo della ricerca visuale. La prima è quella dell’ironia pungente di Vincenzo Marino, nella mostra “Isn’t it ironic?” a cura di Mario Napoli. Si continua poi con gli sguardi in alto di NECATI (Nello Catinello), in “Conquistare il cielo” a cura di Flavia Motolese, e la ricchezza cromatica della natura secondo Iolanda Giuffrida, nella mostra “Paesaggi” a cura di Andrea Rossetti.

Visto il grande successo, sono state prorogate le personali “Metafisica della materia” con le opere di Claudio Cermaria (1942 – 2014) – l’allievo di Umberto Mastroianni dalla pressante frenesia plastica – curata da Andrea Rossetti, e “Finestre” di Franco Dallegri a cura di Flavia Motolese.

Accanto a queste esposizioni, verranno proposti gli artisti in PERMANENZA presso SATURA con una selezione di loro opere: Gerolamo Casertano, Maria Luisa Casertano, Elisa Corsini, Maurizio Forno, Pia Labate, Carlo Merello, Riri Negri, Peter Nussbaum, Sergio Palladini, Paola Pastura, Giovanni Profumo, Antonella Stellini.

“Prospettive per una collezione”, invece, presenta opere di artisti che hanno segnato la scena ligure, e non solo, offrendo la possibilità di orientarsi al meglio nel labirinto del contemporaneo: Aurelio Caminati, Claudio Costa, Piergiorgio Colombara, Pino Deodato, Walter Di Giusto, Agenore Fabbri, Stefano Grondona, Plinio Mesciulam, Anna Ramenghi, Emilio Scanavino, Guglielmo Spotorno.

Le mostre resteranno aperte fino al 4 dicembre 2021

dal martedì al venerdì 9:30-13:00 / 15:00-19:00, il sabato 15:00-19:00

L’apertura si svolgerà in accordo con tutte le normative vigenti per garantire la massima sicurezza dei visitatori. Si informa che, in ottemperanza all’ultimo decreto legge per il contenimento dell’emergenza Covid-19, è necessario esibire il GREEN PASS.