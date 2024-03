Venerdì le finali al My Sport Sciorba Stadium

Dopo cinque giorni di sfide, 138 partite e 347 gol il Torneo delle Regioni, la competizione che coinvolge le Rappresentative regionali giovanili della Lega Nazionale Dilettanti, è arrivato all’epilogo.

Con la disputa delle semifinali si è celebrato in Liguria il penultimo atto della 60^ edizione del #tdr2024.

Alle otto squadre finaliste nelle quattro categorie (Under 19, U17, U15, femminile) non resta altro che compiere l’ultimo sforzo per tentare l’assalto decisivo al tricolore della più iconica manifestazione giovanile del calcio di base.

Il canovaccio delle semifinali ha ricalcato l’andamento di tutto il torneo, partite giocate sul filo dell’equilibrio, tanta qualità, intensità e vivacità per celebrare al meglio anche Genova come capitale dello sport 2024.

Sono sei le Regioni ancora in corsa nel torneo coinvolte nelle otto finali. Campania, Lombardia, Piemonte VdA saranno presenti con due Rappresentative. Calabria si gioca il titolo Under 19, l’Emilia Romagna quello femminile.

Tutte e quattro le finali si giocheranno domani venerdì 29 Marzo nell’avveniristica cornice dello “Sciorba Stadium” di Genova.

Le gare saranno trasmesse in diretta sul canale youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web repubblica.it alle 9.30, 11.30, 14.15 e 16.45.

Dopo il fischio finale dell’ultimo atto il TDR continuerà a far parlare di sé grazie ad un format di 13’ che sarà trasmesso su Skysport in venti repliche.

La finale che aprirà la giornata di domani alle 9.30 sarà quella dell’Under 15 tra Piemonte VdA e Campania che hanno dominato le semifinali.

Entrambe le Rappresentative hanno dovuto pazientare diversi anni per tornare a giocarsi lo Scudetto dei più giovani.

Alle 11.30 Lombardia-Campania si giocano il titolo Under 17. Entrambe le Rappresentative sono riuscite ad avere la meglio su Veneto e Piemonte VdA all’ultima curva del percorso. I campani fanno uno step in più dopo le semifinali del 2023, i lombardi provano a riprendersi quel titolo che inseguono dal 2015.

Alle 14.15 spazio alle Rappresentative femminili di Emilia Romagna e Lombardia. E’ la stessa finale del 2023 che sorrise alle lombarde.

Le ragazze di Maurizio Geri negli ultimi due anni hanno compiuto passi da gigante. Quelle di Cattaneo hanno dominato l’ultimo decennio.

Alle 16.45 chiude la manifestazione la categoria Under 19 con una finale che si porta dietro tante emozioni, Piemonte VdA-Calabria.

I ragazzi di mister Umberto Scorrano stanno riscrivendo la storia con la conquista di un traguardo che mancava dal 1979, il titolo dal 1978. Anche i piemontesi hanno dovuto aspettare qualche anno (sedici) per tornare sul palcoscenico. Comunque vada, sarà un epilogo da batticuore.

Programmi Finali

28 Marzo – “Sciorba Stadium” di Genova

Under 19 (ore 16.45)

Piemonte VdA-Calabria

Femminile (ore 14.15)

Emilia Romagna- Lombardia

Under 17 (ore 11.30)

Lombardia-Campania

Under 15 (ore 9.30)

Piemonte VdA-Campania

RISULTATI SEMIFINALI

UNDER 19

Piemonte VdA-Marche 5-3 dtr (1-1)

Calabria-Emilia Romagna 5-3 dtr (1-1)

FEMMINILE

Veneto-Emilia Romagna 1-2

Lombardia-Trento 5-0

UNDER 17

Veneto-Lombardia 1-2

Piemonte VdA-Campania 4-5 dtr (0-0)

UNDER 15

Abruzzo-Piemonte VdA 0-3

Veneto-Campania 1-3