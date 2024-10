Gangi torna con la Pons, quattro piloti in cerca di punti per il Lanterna

Sono sette gli equipaggi della New Racing for Genova che, nel fine settimana, parteciperanno al 71° Rallye Sanremo, ultimo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally oltre che della Coppa Rally Zona-2. A guidare la squadra della scuderia ligure nell’impegno matuziano sarà ancora il giovane savonese Federico Gangi che, per l’occasione, tornerà al volante di una Skoda Fabia e ritroverà, sul sedile di destra, la leggendaria Fabrizia Pons, con cui di recente ha conquistato il suo primo successo assoluto al Rally delle Palme.

In Classe R5-Rally2 Federico Gangi, però, non sarà l’unico portacolori della New Racing for Genova: a bordo di una Skoda Fabia Evo, infatti, ci sarà anche il genovese Alberto Biggi, per l’occasione in coppia con l’esperto piemontese Ismaele Barra. Nella S1600, invece, riflettori puntati sulla Renault Clio dei veloci Luigi Fogliati e Marco Amerio mentre la R4 sarà animata dalla Mitsubishi Lancer Evo X di Massimo Garbarino e Valentina Carmignano.

Grande attesa, nella Rally5, per la partecipazione della Renault Clio RS dei giovani e veloci fidanzati genovesi Matteo Solis e Serena Terrile; in questa Classe saranno della partita, con una vettura analoga, anche Ennio Bini e Fabio Rinaldi. Nella A6 a difendere i colori della New Racing for Genova sarà, invece, l’equipaggio locale formato da Davide Ramoino e Nicolò Barla su una Peugeot 106 1600.

Federico Gangi, Alberto Biggi, Matteo Solis e Massimo Garbarino, infine, sono i quattro piloti della New Racing for Genova che al 71° Rallye Sanremo cercheranno di conquistare i punti necessari per l’accesso alla finale 2024 della Coppa Rally Zona-2, il Rally della Lanterna.

Rallylegend – Poca sorte, nella gara sammarinese, per la Skoda Fabia di Andrea Gonella – Laura Bottini, ko per una banale toccata nella terza tappa quando, dopo un impegno notevole, occupavano l’ottava posizione assoluta. Meglio è andata all’altra Fabia della New Racing for Genova, quella di Riccardo Lopes – Denis Baravalle che, dopo una prova tutta in crescendo, hanno chiuso all’ottavo posto. Giovanni Lopes, padre di Riccardo, e Stefano Bruzzese, con una Lancia Delta Integrale del 1989, sono invece giunti quindicesimi nella speciale sezione riservata alle vetture Classic.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.