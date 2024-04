Bene Nicola Morlacchi al Rally Prealpi Orobiche

Bene Morlacchi al Rally Prealpi Orobiche – Concluso il Corso per Navigatori

Positiva partecipazione della New Racing for Genova al Rally Prealpi Orobiche. Nel bergamasco la scuderia ligure ha registrato l’ottima prestazione del locale Nicola Morlacchi che, con Debora Fancoli alle note ed al volante della Renault Clio, ha conquistato il primato tra gli Under 25 ed il secondo posto in Classe Rally5. Nella gara lombarda in evidenza anche Luca Fredducci e la compagna Clarissa De Rosa (Peugeot 208), alla fine ottimi quinti nell’affollata Classe Rally4, e Manuel Sartori e Enrico Bracchi (Clio), terzi nella N3 dove papà Giuseppe Sartori, con Giancarla Guzzi e con la Clio, ha chiuso quinto. Poca sorte, invece, per Ennio Bini – Greta Sartor (Renault Clio Super 1600), ko per una leggera toccata.

Rallye Elba – La bella prestazione al Prealpi Orobiche è servita al giovane bergamasco Nicola Morlacchi come importante test per il prossimo impegno, il Rally Elba, in programma venerdì e sabato prossimi, a cui prenderà parte sempre con Debora Fancoli e con la Clio Rally5. La prima prova dell’IRCup (International Rally Cup) vedrà al via altri due equipaggi della New Racing for Genova: i coniugi Michele Guastavino e Laura Bottini (Peugeot 208 Rally4) e i torinesi Matteo Ceriali e Vanessa Lai (Renault Clio Super 1600).

Rally della Valle Arroscia – New Racing for Genova presente in forze anche all’inedita gara ligure, in programma sabato e domenica, con sei vetture, due delle quali – le Skoda Fabia R5 di Federico Gangi – Andrea Ferrari e Alberto Biggi – Alessandro Cervi – in grado di ritagliarsi un posto nella “top ten” finale del rally. Con loro saranno in lizza a Pieve di Teco anche Emanuele Del Prete – Luca Pierani (Peugeot 208 R2B), i fratelli Massimiliano e Alessandro Parodi (Citroën Saxo N2), Ernesto Franca – Marco Ferretti (Peugeot 106 A5) e Luca Formentera – Walter Terribile (Fiat Seicento kit).

Corso Navigatori Rally – Dopo cinque lezioni, l’esame a quiz e la prova pratica, disputata a Santo Stefano d’Aveto, si è concluso il Corso per Navigatori Rally 2024 organizzato dalla New Racing for Genova. Fabio Revedito è risultato il migliore tra i dieci aspiranti co-piloti partecipanti allo stage: alle sue spalle si sono piazzati Alessio Badano e Matteo Vernazza. Il corso è stato tenuto da Raffaele Caliro, direttore sportivo della scuderia ed ex navigatore d’esperienza internazionale, e da Enrico Vottero, Commissario sportivo nazionale AciSport.

