Il ct Spalletti all’esordio commenta il pari che complica il percorso verso l’Europeo.

“Da questa partita, ci portiamo a casa la prestazione perché è quella che fa la differenza”.

“Abbiamo tentato di giocare la partita per come ci eravamo organizzati, si poteva fare qualcosa in più in termini di qualità perché non siamo stati molto bravi ad avvicinarci a ridosso della loro linea difensiva. Campo insidioso che ha abbassato la qualità. Spesso sulle respinte sporche hanno riconquistato loro la palla, arrivando a tirare dal limite e guadagnando falli, come quello dal quale poi è scaturito il gol. Brutto risultato perché si poteva vincere, partita dignitosa dalla quale si può iniziare a lavorare”.