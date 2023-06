Come arrivano Spezia e Verona allo spareggio che si gioca domani a Reggio Emilia.

Lo Spezia ha concluso la stagione di Serie A 2022/23 subendo 62 gol nella ‘regular season’: si tratta del minor numero di reti incassate dalla squadra ligure nei tre massimi campionati disputati finora (71 nel 2021/22 e 72 nel 2020/21).

Lo Spezia ha ottenuto sei successi in questo campionato, dopo che aveva chiuso le sue due precedenti stagioni di Serie A con almeno nove vittorie (nove nel 2020/21, 10 nel 2021/22).

Lo Spezia non ha mai vinto lontano dallo stadio Picco sotto la gestione di Leonardo Semplici in questo campionato: quattro pareggi e quattro sconfitte in otto match; l’ultimo successo risale allo scorso gennaio, contro il Torino (1-0), con Luca Gotti in panchina. Soltanto la Sampdoria è rimasta a secco di gol per più partite (21) rispetto allo Spezia (18) nel campionato di Serie A che si è appena concluso.

Il Verona ha chiuso il campionato 2022/23 con 31 punti in classifica; nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), soltanto tre volte gli scaligeri avevano raccolto un bottino così magro in precedenza: 27 nel 1996/97; 28 nel 2015/16 e 25 nel 2017/18. Il Verona ha raccolto 26 dei 31 punti nella Serie A 2022/23 da gennaio in avanti, l’84%: record in percentuale in questo campionato. Questa è soltanto la seconda stagione in tutta la storia della Serie A in cui il Verona ha perso più di 20 incontri (21 nel 2022/23), dopo il 2017/18 (27). Considerando la classifica di Serie A dall’arrivo di Marco Zaffaroni (gennaio 2023), il Verona avrebbe chiuso il campionato al 14˚ posto con 26 punti; nello stesso periodo, invece, lo Spezia ne ha conquistati 18 e avrebbe concluso il torneo al penultimo posto, sopra alla Sampdoria.