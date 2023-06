Spezia-Verona, Semplici: La partita dell’anno da non sbagliare

In vista dello spareggio salvezza, fissato per domenica sera al “Mapei Stadium” contro l’Hellas Verona, il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Ci apprestiamo a disputare la partita più importante dell’anno e siamo pronti a viverla con la massima fiducia, consapevolezza e massimo rispetto per l’avversario. Sono convinto che la squadra offrirà una grande prestazione e porterà a casa il risultato; abbiamo dimostrato di essere all’altezza e ho fiducia nei miei ragazzi.

Inutile fare l’elenco delle assenze, ho una squadra di uomini veri e chi sarà a disposizione sono sicuro che darà tutto quello che servirà per portare a casa il risultato che tutti noi vogliamo ottenere e meritiamo di ottenere.

Abbiamo preparato bene l’incontro, con la giusta dose di serenità, cercando di gestire al meglio le energie nervose che faranno la differenza domenica. Abbiamo lasciato ai calciatori il pensiero di ciò che dovranno fare sul campo, sono consapevole che stanno bene e che daranno l’anima per lo Spezia. Abbiamo due assenze anche per squalifica e abbiamo valutato alcune soluzioni possibili per affrontare il Verona.

Salva Ferrer? Un grande professionista, sempre a disposizione e sempre pronto ad aiutare la squadra.

Il Verona pensava di esser salvo dopo la nostra sconfitta con il Torino, così non è stato e ci giocheremo tutto negli ultimi 90 minuti. Il valore conterà forse poco, sarà la testa in primis a far la differenza e noi sappiamo bene cosa ci giocheremo sul campo di Reggio.

A Lecce non avevo avuto Amian e optammo per Gyasi, questa volta non ci saranno entrambi, ma ho piena fiducia nei miei ragazzi e chi sceglierò, così come chi entrerà in campo a gara in corso, ripeto, darà tutto.

Le partite di campionato sono un’altra storia, in questa gli episodi conteranno moltissimo e dovremo tenere altissima la soglia della concentrazione, non calare nemmeno un attimo e tenere botta fino alla fine. Nella formazione iniziale dovremo pensare anche agli eventuali calci di rigore, un aspetto diverso dal solito, ma prima pensiamo ai 90 di battaglia che ci aspettano, cercando di vincerla sul campo.

Non voglio parlare dei singoli: devo chiedere a tutti quelli che scenderanno in campo di dare il massimo e anzi, qualcosa in più del massimo. Serviranno tutte le energie positive per portare a casa un risultato che potrà essere storico. Merito al nostro Club che ha fatto di tutto per giocare a Reggio Emilia e un grazie ai nostri tifosi che saranno davvero numerosi al “Mapei”: toccherà a noi fare il resto e regalare una gioia enorme a tutti”.