Bolano -Trasferta “impossibile” quella che domenica 26/3, ore 10.30 al “Rino Colombo” beverinese con ad arbitrare Sanguinetti, attende la Bolanese in casa di quell’ Intercomunale Beverin o tutta tesa a veder d’agganciare (dal secondo posto un paio di punti dietro) lo Sporting Aurora di Sestri Levante capolista nel Girone E della Prima categoria ligure: vediamo di capirci, direttamente in Promozione senza playoff, ci va solo la prima…

Ad ogni modo, come noto i bolanesi sono in un buon momento, arbitra. Questi poi gli altri incontri, tutte alle dieci e mezza domenicali, in programma in quella che è la 25.a giornata:

Casarza Ligure-Borgo Foce Magra a Casarza con arbitraggio di Bergonzi di Savona, Castelnovese-Pegazzano al “Libero Marchini” di Castelnuovo Magra con direzione di gara di Marchetti di Chiavari, Riccò Le Rondini-Sporting Aurora a San Benedetto con “fischietto” Battiato di Genova, Santerenzina-Antica Luni al “Piero Bibolini” di Falconara con direttore di gara Rega), Vezzano-Arcola Garibaldina a Bottagna con arbitro Ucci di Genova.

Nel frattempo squadra B della Bolanese battuta 1-0 a domicilio dall’ Amegliese vicecapolista del Girone F della 2.a Categoria ligure.

Nella foto un frangente della recente vittoria giallorossa sul Casarza L.