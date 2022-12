Qatar 2022, Argentina-Francia 3-3 (7-5 dc): Mondiale Albiceleste

In una finale pazza l’Argentina mata la Francia ai rigori e vince il suo terzo Mondiale della sua storia dopo Mexico 1986.

Al Lusail Iconic Stadium, l’Argentina domina il primo tempo offrendo una prestazione di alto livello sia in termini di gioco che d’intensità. La squadra di Scaloni, dopo la rete del vantaggio su calcio di rigore procurato da Angel Di Maria e segnato da Lionel Messi, trova il gol del raddoppio attorno alla mezz’ora grazie a un contropiede magnifico orchestrato dal proprio numero 10 e finalizzato dal Fideo, abile a sfruttare l’assist di Alexis Mac Allister e a battere Hugo Lloris con un preciso diagonale. Dall’altra parte, la Francia è apparsa in enorme difficoltà non riuscendo quasi mai a proporsi in avanti e impensierire l’estremo difensore argentino Emiliano Martinez.

Clamorosa svolta a dieci dalla fine con la doppietta di Mbappé nello spazio di 97 secondi. Il primo gol su rigore mentre il secondo è un grande tiro al volo che batte Martinez. Si va ai supplementari.

In un’azione bellissima con una triangolazione tra Messi e Lautaro il campione argentino segna nell’extratime al 108 minuto del secondo tempo supplementare. Ma questa partita regala ancora emozione e Montiel colpisce di braccio: calcio di rigore e ancora Mbappé per la sua tripletta personale.

Ai rigori ancora una volta mastica amaro la Francia che, dopo il 2006, perde ancora una Coppa del Mondo ai rigori.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez 9; Molina 6 (91′ Montiel 6), Romero 6.5, Otamendi 5.5, Tagliafico 6 (121′ Dybala sv); De Paul 7 (102′ Paredes sv), Enzo Fernández 7, Mac Allister 7; Messi 9, Julián Álvarez 6.5 (102′ Lautaro 6), Di Maria 9 (64′ Acuna 6)

In panchina: Armani, Rulli, Acuna, Almada, Correa, Dybala, Foyth, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez, Palacios, Papu Gomez, Paredes, Pezzella, Guido Rodriguez. All. Scaloni 7.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris 6.5; Koundé 6 (121′ Disasi sv), Varane 5.5, Upamecano 6.5, Theo Hernández 5.5 (71′ Camavinga 6); Tchouaméni 5.5, Rabiot 5 (96′ Fofana 6); Dembélé 3 (41′ Kolo Muani 6.5), Griezmann 5 (71′ Coman 6.5), Mbappé 9; Giroud 4.5 (41′ Thuram 6.5).

In panchina: Areola, Mandanda, Camavinga, Coman, Disasi, Fofana, Guendouzi, Konate, Pavard, Saliba, Veretout. All. Deschamps 6.

ARBITRO: Marciniak (Polonia) 8

RETI: 23′ rig. Messi, 36′ Di Maria, 80′ rig. Mbappè, 82′ Mbappè, 110′ Messi, 117′ rig. Mbappè

SEQUENZA RIGORI: Mbappe gol, Messi gol, Coman sbaglia, Dybala gol, Tchoumeni sbaglia, Paredes gol, Kolo Muani gol, Montiel gol

Ammoniti: Fernandez, Rabiot, Thuram, Giroud (non dal campo), Acuna, Paredes, Acuna. Angoli: 6-5. Recupero: 7′ pt, 8′ st.