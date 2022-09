4a edizione del Comicity Festival a Genova dal 19 al 23 ottobre in Stradanuova, con ospiti d’eccezione per ridere, ridere e ancora ridere

4a edizione del Comicity Festival a Genova dal 19 al 23 ottobre. Maria Pia Timo; Marta&Gianluca; Francesco De Carlo; Paolo Hendel. E ancora il laboratorio comico di Daniele Raco e gli Open Day dei nuovi laboratori per adolescenti e adulti diretti da Eleonora D’Urso.

Maria Pia Timo, direttamente dal successo di Zelig, porta a Genova il suo spettacolo “Una donna di prim’ordine”. Controsensi, rimedi, teorie scientifiche e non, riflessioni, metodi giapponesi, metodi della nonna, utopie e assurdità del nostro vivere.

Marta&Gianluca ritornano sul palco di Stradanuova dopo il Sold Out della scorsa stagione che ha lasciato in lista d’attesa molti genovesi. Questa sarà l’occasione per godersi ancora una volta i loro unici, imperdibili, esilaranti Speed date!

Francesco De Carlo porta a Genova il suo nuovo spettacolo “Limbo”, un trionfo di comicità e di intelligente critica sociale.

Paolo Hendel calcherà per la prima volta il palco di Stradanuova con “La giovinezza è sopravvalutata”. Utilizzando il linguaggio della Stand up Comedy, avvalendosi della preziosa e irrinunciabile complicità del coautore Marco Vicari e del regista Gioele Dix, Paolo Hendel racconta con una sincerità disarmante non solo sé stesso ma anche un Paese, l’Italia, che, come dicono le statistiche, sta invecchiando inesorabilmente.

Il 22 e il 23 ottobre Daniele Raco terrà un laboratorio di Stand Up Comedy, “Gang Bang Comedy”, conducendo i partecipanti in una due giorni che terminerà con un’esibizione gratuita aperta al pubblico la sera del 23 ottobre sul palco di Stradanuova.

Il 23 ottobre Eleonora D’Urso terrà l’Open Day dei suoi nuovi laboratori di teatro comico, uno per adolescenti: “Non voglio fare l’influenzer”, ed uno per adulti: “Se non ci fossi bisognerebbe inventarmi”, entrambi i laboratori inizieranno ad ottobre 2022 in Stradanuova.

Noi siamo pronti. Vi aspettiamo!!!!