Genoa-Torino 1-0, il Grifone spezza il tabù Marassi

Il Genoa spezza la maledizione e torna a vincere in campionato riaccendendo le speranze di una miracolosa salvezza. A Marassi il Grifone cerca punti salvezza contro il Torino dell’ex Juric. Prima del quarto d’ora la sblocca Portanova, uno dei migliori di questo difficile periodo dei rossoblu. Il destino sembra metterci lo zampino quando al 24′ Ostigard viene espulso per doppio giallo, il secondo per un inesistente contatto su Izzo al limite dell’area. Passata la mezz’ora Vojvoda colpisce una traversa, poi altra chance per il pari di Belotti. La ripresa è un assedio disordinato del Torino con il Genoa che si difende ordinato rischiando poco. Poi al ’93 l’urlo liberatorio per un Genoa che torna a vincere dopo mesi difficili.