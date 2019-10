Il 39° Campionato Italiano Safari Fotografico Subacqueo si è svolto a Sestri Levante dal 1 al 6 ottobre 2019 nelle acque della baia di Sestri Levante. La manifestazione si è svolta regolarmente, nonostante le pessime condizioni del mare, grazie all’ assistenza delle imbarcazioni delle Lega Navale Italiana sezione di Sestri Levante, del Circolo Pescatori Dilettanti Portobello e del Club Sub Sestri Levante.

Il Campionato per Società iniziato il 2 ottobre è stato vinto dalla squadra del Centro Subacqueo Alto Tirreno (MS) formata da Nicola Alaimo e Ciro Gaudino, al secondo posto i padroni di casa del Club Subacqueo Sestri Levante (GE) con Giuseppe Pagliuso e Alessandro Rosini, terza società il Dugongo Team di Milazzo (ME) con Domenico Ruvolo e Giancarlo Torre.

Abbinato al Campionato per società si è svolto il Trofeo delle regioni terminato con la vittoria della Toscana (Nicola Alaimo e Ciro Gaudino) davanti alla Liguria (Giuseppe Pagliuso e Alessandro Rosini) e alla Sicilia (Domenico Ruvolo e Giancarlo Torre) a seguire: 4°Campania ( Giancarlo Grimaldi e Gianpiero Liguori) 5° Friuli Venezia Giulia ( Claudio Zori e Massimo Ardizzone) 6° Lazio (Mauro Apuleo).

Dopo le due giornate, 3 e 4 ottobre, della prova individuale si è confermato primo assoluto e Campione Italiano categoria Apnea Master Nicola Alaimo del Centro Subacqueo Alto Tirreno (MS) , che ha fotografato oltre 60 specie diverse di pesci e presentato in giuria splendide foto. Nella stessa categoria il secondo è stato Valerio Thomas del A.Pe.Di.S.Palermo e terzo Domenico Ruvolo del Dugongo Team di Milazzo ME; per soli 12 punti il bravo Alessandro Rosini del Club Subacqueo Sestri Levante GE si è dovuto accontentare della medaglia di legno!

La categoria ARA master ha visto prevalere Gianpiero Liguori del Poseidon Team Sorrento ( NA) davanti a Alessandro Raho del Ci Ca Seatram Bogliasco (GE) e Santo Tirnetta del Sciacca Full Immersion (AG). Simone Marrassini del Club Subacqueo Sestri Levante( GE) ha vinto il titolo di Campione Italiano nella categoria Apnea compatte, bissando il successo ottenuto nella edizione del 2016, svolta a Bonassola (SP); al secondo posto Giancarlo Torre Dugongo Team di Milazzo (ME) ed al terzo Giuseppe Pagiuso del Club Subacqueo Sestri Levante (GE).

Nella categoria ARA compatte si è imposto Vito Guzzetta della LNI di Pozzuoli davanti a Vincenzo Bono del A.Pe.Di.S.Palermo e Piero Tassara della LNI di Genova Quinto. Nel mese precedente la competizione nelle vetrine del centro di Sestri Levante sono state esposte le foto dei “nostri pesci” in gran parte eseguite dai partecipanti il Campionato. Durante lo svolgimento della manifestazione, giovedì 3 ottobre in Sala Agave Convento dell’Annunziata si è svolto un interessante incontro con l’Ittiologo Francesco Tiralongo.

A giudizio unanime questa edizione dei campionati, a quarant’anni dalla precedente organizzata a Sestri Levante, ha avuto pieno successo anche grazie al contributo ed assistenza di: Regione Liguria, Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Servizi, Hotel Due Mari, Isotta, Lega Navale Italiana Sestri Levante, Circolo Pescatori Dilettanti Portobello e “A Caladda”, Guardia Costiera Italiana, Pubblica Assistenza Croce Verde di Sestri Levante, Scubapro, Salvimar, Riso Scotti snack, Panificio il Forno, Panificio Vassallo, Sessarego, DNA divertiamoci negli abissi, BIM, Assereto, Pagliuso, Gianni Costo, Costruzioni,Tennis la Fattoria, Bisson, Devoto sub, Apneaworld, DimensioneDiving Lavagna, Panathlon Tigullio, AMP Portofino, AMP 5 Terre.

Nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, con la cerimonia di premiazione in sala Agave Convento dell’Annunziata condotta dal Responsabile del Safari Foto Sub delle Federazione Italiana Pesca ed Attività Subacquee Filippo Massari alla quale hanno presenziato l’ assessore allo sport del Comune di Sestri Levante Mauro Battilana, il Consigliere Regionale Claudio Muzio, il Comandante delle Capitaneria di porto di Sestri Levante Maresciallo Mario Tarallo, si è conclusa la 39° edizione dei Campionati Italiano di Safari Foto Sub. Il Presidente del Club Subacqueo Sestri Levante Aurelio Perazzo, a nome di tutti i soci, ringrazia quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. ABov