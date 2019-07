Genoa, visite mediche prima della partenza per l’Austria

Giornata di visite per i nuovi e gli elementi confermati in partenza per il ritiro. Dopo le vacanze rigeneranti per tutti o quasi i presenti, fatta eccezione per Sturaro impegnato con l’iter riabilitativo, un drappello di giocatori si è infatti sottoposto ai test al SynLab Il Baluardo, nell’area turistica del Porto Antico. Presso il centro di riferimento medico del club, il responsabile sanitario rossoblù, Piero Gatto, insieme al medico sociale Marco Stellatelli, hanno supervisionato le operazioni a margine dei primi scatti e dei primi autografi. L’inizio è alle porte e, pure a Villa Rostan, i preparativi si stanno intensificando per il via ufficiale di lunedì, quando si terrà il primo allenamento sul campo della SportPlatz.