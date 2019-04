33° Trofeo Caravella verso le finali

Si va definendo il quadro delle semifinali del 33° Trofeo Caravella, abbinato al 27° Mini Caravella, uno dei tornei calcistici giovanili più importanti della Liguria a cura del Molassana Boero, nel centro sportivo Cà de Rissi, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio IV Media Valbisagno, Figc, Lnd, Coni ed Unicef.

Nella leva 2002, a Pasqua, le sfide Ligorna-Ca de Rissi e Bogliasco-Angelo Baiardo. Ca de Rissi e Ligorna vincono 2 dei 3 gironi della leva 3 in attesa del match tra Bogliasco e Genova Calcio nel girone C. Sono 2 i gironi di semifinali della leva 2004: nell’A Molassana, Santa Maria e Cuneo, nel B Entella, Sardegna e Lucchese. La leva 2005 vedrà protagoniste nel girone A Pieve Ligure, Pontedecimo e Brescia, nel girone B Angelo Baiardo, Savona e Cuneo. Si confronteranno, tra i 2006, Molassana Boero Azzurri, Genova Calcio e Baiardo da una parte, Gaggiano, Priamar e Campomorone dall’altra. Molassana Boero e Sestrese in maggiore evidenza tra i 2007, Polisoccer, Cairese e Serra Riccò tra i 2008. Ancora in evoluzione, con tante partite da giocare, i gironi 2009, 2010, 2011 e 2012. Grande entusiasmo tra i 2013, con girone unico che terminerà questa sera.