31 marzo, al teatro Stradanuova debutta l’artista siciliano Chris Clun con “L’ultimo uomo sulla terra”.

L’appuntamento è per venerdi 31 marzo a Genova, al Teatro “Stradanuova” di Via Garibaldi.

Andrà in scena lo spettacolo di Chris Clun dal titolo “L’ultimo uomo sulla terra”, che ha trionfato negli ultimi mesi in Sicilia, terra natale dell’Artista.

Il suo nome all’anagrafe è Christian Modica, ma da tutti è ormai conosciuto come Chris Clun; si tratta di uno “Stand up comedian” palermitano, che vanta centinaia di migliaia di followers su Instagram, Facebook e YouTube.

Chris è atteso adesso da una turneè nazionale, la prima, che lo porterà nei teatri di che Napoli, Roma, Milano e venerdì 31 marzo a Genova.

Ma chi è Chris Clun? L’artista palermitano si è avvicinato al mondo del teatro all’età di 14 anni recitando in compagnie teatrali amatoriali; poi nel 2008 ha iniziato il suo percorso da ballerino studiando in prestigiose accademie, in Italia e all’estero, tra le quali la “Debbie Reynolds” di Los Angeles. E’ del 2017 l’inizio della sua attività di video comici virali sul web, riscuotendo successi e condivisioni. Tra le sue esperienze, quella di aver recitato nel cortometraggio musicale “Le gout de l’aventure” di Jill Is Lucky, girato a Parigi nel 2015. Nel 2020 è entrato a far parte del cast del film “Un pugno di amici” per la regia di Sergio Colabona, ed attualmente collabora con il laboratorio comico “Comic90100”.

“L’ultimo uomo sulla terra” è uno spettacolo cinico, ironico e divertente, in un percorso introspettivo dove Clun analizza il viaggio della sua vita, partendo dai giorni dell’infanzia fino ad oggi, contrapponendo il siciliano medio in relazione al resto del pianeta, esaltandone le caratteristiche ed i limiti in svariati campi, dall’uso dei mezzi pubblici a quello dei social.

I biglietti per lo spettacolo, già richiestissimi, di questo nuovo interessante artista comico sono in vendita online all’indirizzo https://bit.ly/3ZinseD, ed ogni informazione si può avere contattando il cell. 331 6149450.

Ricordiamo che il teatro “Stradanuova”, sempre più seguito dal grande pubblico, è situato al piano terra di Palazzo Rosso, nella centralissima e pedonale Via Cairoli.

FRANCO RICCIARDI