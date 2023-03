I Trilli e Le Note in concerto a Genova, rispettivamente domani alle 22.30 al Black Mullet e sabato al ristorante La Rosa in Oregina.

I Trilli e Le Note in concerto a Genova, le info.

Venerdì 24 marzo i Trilli saranno ospiti di una serata ricca di musica ad Albaro in via Montallegro 2R, nel bellissimo locale, ristorante e lounge bar Black Mullet.

Si comincerà già dall’ora dell’aperitivo e si proseguirà con la cena. A partire dalle 22.30 sarà il turno della musica folk dialettale dei Trilli con i brani più scanzonati del repertorio. Vladi sarà accompagnato da Alberto Marafioti alle tastiere e da Valeria Saturnino al violino.

Per prenotare, telefonare al 345 0409757.

Sabato 25 marzo le Note di Genova vi aspettano al ristorante La Rosa nel parco di via Costanzi 40R sito tra il quartiere genovese di Oregina e il Righi per una bella cena in musica al ritmo dei più grandi successi dei cantanti, cantautori e gruppi liguri.

Un viaggio tra passato e presente dedicato a tutti i grandi musicisti liguri: gruppi, interpreti e cantautori che hanno scritto pagine importanti della storia della musica italiana, tra i quali: De Andrè, Tenco, Fossati, Lauzi, New Trolls, Ricchi e Poveri, Matia Bazar e proposte più recenti come Annalisa e Arisa, nate anche loro in Liguria.

La band è composta da: Vladi dei Trilli (voce e ideatore del progetto), Alberto Marafioti (voce e tastiere), Naomi Frontini (voce), Nicola Stiaccini (basso), Valeria Saturnino (violino).

Anche in questo caso è richiesta la prenotazione al 351 6706335.