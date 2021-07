3 Consigli per Farsi Ricordare dai Clienti Durante l’Estate

Gli affari non vanno in vacanza, ma i tuoi clienti sì.

Tra viaggi e attività ricreative, durante i mesi estivi la maggior parte dei clienti ha per la testa tutt’altro che gli affari.

Se per le aziende questo vuol dire un calo degli introiti e meno lavoro, ciò non significa che non si possano adottare strategie efficaci per mantenere i contatti con i propri clienti in modo da riprendere alla grande le vendite subito dopo le vacanze.

Una delle risorse più importanti per ogni azienda sono infatti i clienti già acquisiti, quelli che periodicamente tornano ad acquistare i tuoi beni e servizi.

Per fare in modo che i tuoi clienti continuino a fare affari con te ancora e ancora, è buona abitudine curare le relazioni nel tempo, in modo che il tuo nome e il servizio che offri siano sempre nella loro mente.

Vuoi sapere come mantenere i contatti in modo efficace e farti ricordare dai clienti anche durante l’estate?

Ecco 3 consigli.

Organizza un Evento Estivo

L’estate è il momento giusto per socializzare con il tuo pubblico in maniera informale.

Se i tuoi clienti sono in modalità vacanza, organizza un evento estivo per intrattenerli e condividere momenti di valore con loro.

Gli eventi business possono risultare impegnativi e poco spontanei, e spesso i partecipanti sono troppo focalizzati sugli affari piuttosto che sulle relazioni interpersonali.

Durante i mesi estivi, organizza un picnic, un barbecue o un altro evento rigorosamente all’aria aperta per intrattenere il tuo pubblico in un ambiente rilassato e festivo in cui stringere rapporti umani.

Fai in modo che l’evento sia piacevole e soprattutto memorabile: offri del buon cibo, metti della buona musica e organizza dei giochi, magari con dei premi in palio.

Più l’evento sarà originale, più resterà a lungo nella mente dei presenti, specie se alla fine avrai cura di distribuire un gadget personalizzato che ricordi il tema della giornata e su cui far stampare il tuo logo e nome aziendale. Punta su qualcosa di divertente, come un frisbee o un paio di occhiali da sole personalizzati come quelli che trovi su Maxilia Italia.

L’idea in più? Invita tutti a scattare un selfie-ricordo con gli occhiali personalizzati da postare sui social!

Stai certo che alla fine dell’estate i tuoi clienti avranno un bel ricordo della tua azienda e saranno pronti a tornare a fare affari con te.

Partecipa a Eventi Locali

Se non hai il budget o lo spazio per organizzare un evento, assicurati di partecipare a eventi locali rilevanti per il tuo business o in linea con i gusti dei tuoi clienti.

Essere presente agli eventi sociali cui partecipa il tuo pubblico è importante per mostrare loro che avete degli interessi comuni e per stringere relazioni al di fuori dei luoghi consueti.

Una volta all’evento, assicurati di parlare con quanta più gente possibile, siano essi clienti o potenziali tali. Non andare subito al sodo porgendo loro un biglietto da visita: se si tratta di un evento ricreativo, sfrutta l’occasione per mostrare un lato nuovo e personale di te come individuo, oltre che imprenditore.

In questo modo intratterrai conversazioni più autentiche che permetteranno ai tuoi contatti di ricordarsi meglio di te.

Al posto del classico biglietto da visita offri una penna con il tuo numero di telefono, indirizzo e-mail e nome dell’azienda: un regalo semplice ma d’effetto.

Comunica Online e Offline

Durante l’estate, sfrutta i canali di comunicazione consueti e aggiungi qualche novità per rendere ogni interazione unica e speciale.

Alle classiche e-mail/newsletter a cadenza mensile o settimanale, aggiungi nuovi formati: podcast, cartoline da inviare per posta, contenuti video per i social e molto altro.

Assicurati di offrire informazioni interessanti per il tuo pubblico e non tralasciare contenuti leggeri in linea con il clima di vacanza e relax tipico dell’estate.

Mantieni i contatti con i tuoi migliori clienti durante l’estate per rimanere a lungo nella loro mente grazie a questi consigli.