25 Aprile, vandali Antifa: morte a Bucci. Solidarietà al sindaco dalla Lega

“La Lega in Comune a Genova esprime tutta la sua solidarietà al sindaco Marco Bucci e condanna le scritte di inaudita aggressività che sono apparse contro di lui nel Centro cittadino.

Si tratta dell’ennesimo gesto violento di chi si professa antifascista a parole, ma poi nei fatti non fa altro che voler alimentare un clima d’odio e violenza che purtroppo è in continua ascesa e che rappresenta un pericolo per la nostra democrazia.

Questi gesti preoccupano e vanno fermamente condannati da tutte le forze politiche.

Ci auguriamo che gli autori vengano identificati e puniti”.

Lo hanno dichiarato stamane i responsabili della Lega in Comune a Genova, dopo che le scritte con le minacce di morte al sindaco Marco Bucci sono state vergate da alcuni vandali in via Fiume, a seguito del corteo Antifa che ieri pomeriggio ha paralizzato il traffico nel centro cittadino.

Inoltre, a seguito del corteo Antifa di ieri pomeriggio, alcuni estremisti hanno imbrattato anche altri muri del Centro città e la facciata di Palazzo Ducale, simbolo culturale di Genova Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza al nazifascismo.