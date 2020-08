24 mostre d’ Arte nella Riviera di Ponente ed a Genova

IMPERIA. 28 AGOS. Sono numerose le mostre d’arte e gli appuntamenti per gli appassionati delle prime due arti liberali, dedicati a grandi maestri del passato, a collettive, o personali di artisti contemporanei, pittori e scultori. Le esposizioni infatti, dopo il lungo periodo di chiusura per la pandemia, stanno pian piano riaprendo. Non è possibile citarle tutte, ma ne segnaliamo ventiquattro visitabili a Ponente in Riviera e fino a Genova.

A Dolceacqua “La sedia, il ponte, il cielo”. A palazzo Luigina Garoscio espongono Angelo Antonio Falmi e Mario Cerrone.

Ad Apricale “Sette in arte” con Barbara Bosio, Roberta Botturi, Marco Forte, Carlo Introvigne, Carol Invernici, Laura Maineri e Corrado Puma al Castello della Lucertola.

A Bordighera “Una timida antologia” personale di Pino Venditti alla ex Chiesa anglicana.

A Sanremo “Ricordi presenti” personale di Aldo Mapelli, all’ Hotel Nazionale in Corso Matteotti.

A Badalucco “Up Art Festival” alla UpArte Badalucco. Opere di vari artisti fra i quali Tissone, Coraci, Manu Pizz, Venezia e Soriani.

A Diano Castello “Impressioni di luce” altra personale per aAldo Mapelli, nel caruggio di Via Meloria.

A Cervo. Franco Arrigoni, Antonella Tavella e Laura Vittonetto alle Gallerie Pro Arte.

A Terzorio. Renza Sciutto, Giuliana Geronazzo, Giacomo Filippini, MrCorto, Luca Pi Pellegrino, Marian Heyerdhal e Massimo Trogu alla Casa Museo Casa Friedmann ed al Museo Diffuso.

Elysia Athanatos nelle Gallerie TTT in via Filippi ed in Vico Cian.

Ad Alassio. Stefania Lubatti alla Sala Carletti.

A Casanova Lerrone. “Arte in Campagna” collettiva all’ Antico Frantoio di Marmoreo con (fra gli altri) Marianne Louoma, Letizia Nicolini, Donatella Pecoraro, Sabrina Marchiano e Giovanni Pazzano.

Da domenica personale dello scultore Ennio Bestoso all’Oratorio di Sant’Antonio Abate.

Ad Albenga. Marisa Borra Riso in piazza dei Leoni, presso la Sala Esposizioni dell’ Unione Cattolica Artisti Italiani.

Flavio Furlani, Paola Maestri, Antonella Zanardi, Ciso Risso, Ennio Bestoso alla Galleria Punto Arte.

A Borghetto Santo Spirito. “Vetrine d’autore” con Cetty Bellomo, Ninfa Bongiovanni, Marinella Bottello, Antonella De Beni, Antonietta Gobatto, Elena Graziano, Giovanna Oreglia, Maria Teresa Palazzini, Antonella Provaggi, Rita Valli e Diana Villa.

A Calice Ligure “Ricordi della Atene ligure”. Al Bar Viola (fra gli altri) pezzi pregevoli di Carlo Nangeroni, Gianni Bertini, Sergio Sarri, Aldo Mondino, Fernando De Filippi, Emilio Scanavino, Tino Stefanoni.

A Finale Ligure. Mostra dedicata a Giuseppe Chiari “Musica e parole” nelle Sale dell’ Oratorio dei Disciplinanti.

“Cubo Moderno” al buffet della stazione. Ermanno Lotito.

A Noli. Massimo Paracchini alla Galleria Noli Arte.

Ad Albissola Marina “Tere rare”. A Pozzo Garitta gli artisti Gianluca Cutrupi, Adamo Monteleone, Paolo Pastorino, Oscar Pennacino e Roberto Scarpone.

A Varazze. I fratelli Masala in mostra alla Gallery Malocello.

Da lunedì alla Saletta artisti Varazzesi personale di Enrico Andreoli.

A Genova. “ Bruno Bozzetto ed i grandi illustratori” alla GAM di Nervi.

“Sirotti ed i Maestri” al Museo di Villa Croce.

“Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi genovesi” a Palazzo della Meridiana.

CLAUDIO ALMANZI